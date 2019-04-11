11.04.2019, 12:42

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж задержан в центре Лондона

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rus.delfi.ee
EST 13
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж задержан в центре Лондона
Foto: PETER NICHOLLS, REUTERS

Власти Эквадора лишили основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа убежища в посольстве в Лондоне. Ассанж задержан полицией, передает "Медуза".

Поводом для задержания, сообщила полиция Лондона, стало нарушение Ассанжем режима освобождения под залог 2012 году.

В 2012 году британский суд постановил экстрадировать Джулиана Ассанжа в Швецию, где его обвиняли в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Ассанж, находившийся под подпиской о невыезде, укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне. Основатель Wikileaks опасался, что Швеция передаст его США — там его обвиняют в разглашении секретных данных.

В мае 2017 года Швеция прекратила расследование дела Ассанжа. Однако Великобритания заявила, что арестует Ассанжа за нарушение условий освобождения под залог.

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