Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж — герой или преступник?

Австралиец Джулиан Ассанж, раскрывший тайны вашингтонской дипломатии, в течение десяти лет подвергался преследованиям со стороны американских властей. В понедельник, 4 января, суд в Лондоне должен вынести решение о его экстрадиции в США. Там 49-летнего основателя платформы WikiLeaks хотят судить за публикацию сотен тысяч секретных военных документов об операциях США в Ираке и Афганистане.

Джулиан Ассанж остается неоднозначной фигурой. Многие считают его разоблачителем военных преступлений и коррупции, а также отцом современной расследовательской журналистики. Для других же он - предатель, враг государства, пособник президента РФ Владимира Путина и даже виновник избрания Дональда Трампа на пост президента США.

"Дневники афганской войны" и "Иракское досье"

Джулиан Ассанж основал WikiLeaks в 2006 году, однако прорыва платформа добилась лишь через четыре года.

В апреле 2010-го на сайте WikiLeaks было опубликовано видео "Сопутствующее убийство" (Collateral Murder), запечатлевшее, как в 2007 году во время атаки двух вертолетов армии США в Багдаде погибли мирные жители. Двое погибших оказались журналистами Reuters.

"Дневники афганской войны" и "Иракское досье", подготовленные в сотрудничестве с мировыми СМИ, также продемонстрировали общественности неприглядную реальность, выходящую за рамки хорошо отлаженной пиар-машины Госдепартамента и Пентагона. А с осени 2011 года в результате утечки информации и ее публикации на Wikileaks общественности стали доступны все дипломатические депеши США.

Обвинения в изнасиловании

Репутация Ассанжа впервые серьезно пострадала еще в то время, когда он находился на пике своей популярности. В 2012 году Джулиан Ассанж укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь ареста по европейскому ордеру, выданному Швецией. Основатель WikiLeaks считал, что Швеция может экстрадировать его в США.

Основанием для ордера стало дело об изнасиловании, возбужденное по заявлению одной из активисток WikiLeaks - гражданки Швеции, которая в 2010 году вступила с Ассанжем в половую связь. Она утверждала, что почти заснула, когда тот решил заняться с ней сексом без презерватива, а по шведским законам незащищенный секс без обоюдного согласия считается изнасилованием.