Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж — герой или преступник?

Осенью 2019 года, однако, шведские органы юстиции закрыли дело против Ассанжа, посчитав собранные доказательства недостаточно убедительными для предъявления официального обвинения.

Сотрудничество Ассанжа с Russia Today



Неоднозначную оценку заслужил и факт сотрудничества Ассанжа с прокремлевскими СМИ. Находясь сначала под домашнем арестом по запросу шведской прокуратуры, а затем в посольстве Эквадора, создатель WikiLeaks продолжил свою журналистскую деятельность.

В 2012 году он стал продюсером политического ток-шоу The World Tomorrow для российского телеканала RT (бывшего Russia Today). Первым гостем его передачи стал лидер ливанского радикального шиитского движения "Хезболлах" Хасан Насралла, у которого Ассанж взял интервью по видеосвязи.

Обозреватели многих западных СМИ - к примеру, немецкого еженедельника Der Spiegel, британской газеты The Guardian и американской The New York Times подвергли интервью Ассанжа критике. Главным упреком в его адрес стало то, что он отнесся к ливанскому лидеру слишком некритично. А британский журналист и специалист по России Люк Хардинг и вовсе назвал Ассанжа "полезным идиотом" российской пропаганды.

В общей сложности в эфир Russia Today вышло 12 выпусков программы Ассанжа. Их участниками стали самые разные люди - в том числе нынешний премьер-министр Пакистана Имран Хан, словенский философ Славой Жижек и американский лингвист и философ Ноам Хомский.

Платформа WikiLeaks привела Трампа к победе?



Некоторые обвиняют Джулиана Ассанжа и в том, что он способствовал избранию на пост президента США Дональда Трампа. В разгар президентской кампании в стране в 2016 году на портале WikiLeaks были опубликованы почти 20 тысяч электронных писем, связанных с кандидатом в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон.