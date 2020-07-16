Основатель Amazon богаче большинства стран мира. И Эстонии в том числе

Сейчас Безосу также принадлежит газета The Washington Post и космическая компания Blue Origin. Однако главный фактор успеха — растущие акции Amazon. В начале года он увеличил свое состояние на $13,2 млрд за 15 минут. Это произошло благодаря резкому скачку акций Amazon на постмаркете 30 января — на 12%, до $2,1 тыс. (впоследствии курс немного скорректировался), пошет РБК.

Накопления Безоса сейчас больше, чем ВВП 125 из 195 стран мира (по данным Statistic Times), в том чисте, Эстонии, номинальный ВВП которой на 2020 год составляет 32,742 млрд долларов. Кстати, потягаться Эстония могла бы с такими миллиардерами, как Джон и Жаклин Марс — владельцами империи Mars, производящей шоколадные батончики Milky Way, Snickers и Twix, а также драже M&M’s.

Интересно, что Билл Гейтс из Microsoft мог быть богаче Безоса, если не считать того, что он отдает значительную часть своего дохода на благотворительность.