Осложнения после коронавируса. Какие новые данные получили ученые

Около двух третей пациентов с COVID-19, проходивших лечение в больнице, страдают от одного или нескольких последствий коронавирусной инфекции даже спустя шесть месяцев после заражения. Об этом свидетельствуют результаты проведенного в китайском Ухане исследования, опубликованные 8 января в медицинском журнале The Lancet. Наиболее часто встречающиеся долгосрочные последствия ковида для организма — боли в мышцах, усталость и психические расстройства, такие как тревога и депрессия.

Исследование в Ухане после вспышки коронавируса





"Наш анализ показывает, что большинство пациентов после выписки из больницы продолжают жить с некоторыми из последствий вируса, и подчеркивает необходимость дальнейших обследований после выписки, особенно если течение болезни было тяжелым", — говорит Бинь Цао, один из авторов исследования и заместитель директора китайского Национального центра клинических исследований респираторных заболеваний.

Ученые обследовали 1733 инфицированных, выписанных из больницы Цзинь Инь-Тань в Ухане в период с 7 января по 29 мая 2020 года. Средний возраст испытуемых — 57 лет, 52 процента из них составляли мужчины, 48 процентов — женщины. Большинство (1172 пациента), находясь в больнице, были переведены на дополнительное снабжение кислородом. С середины июня по начало сентября прошлого года пациентов снова обследовали. С помощью анкет, а также лабораторных анализов и тестов на выносливость, ученые обнаружили, что 76 процентов испытуемых имели хотя бы один симптом, который сопровождал их с момента их заражения.

Усталость и слабость после коронавируса





Об усталости или слабости мышц сообщили 63 процента опрошенных. У 26 процентов были трудности со сном, еще 23 процента жаловались на тревожные состояния или депрессию. Лабораторные тесты также показали, что у 13 процентов пациентов, у которых функция почек во время пребывания в больнице была нормальная, позже произошло ее ухудшение.

У пациентов с особенно тяжелым течением болезни даже спустя несколько месяцев было заметно нарушение функции легких, сопровождавшееся ухудшением дыхания. Выводы китайских ученых совпадают с результатами других проведенных на сегодняшний день исследований долгосрочных осложнений после COVID-19. Тем не менее авторы указывают и на некоторые слабые места в своей работе.