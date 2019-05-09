09.05.2019, 15:20

Организатора аналога ”Бессмертного полка” задержали в Киеве

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Gazeta.ru
EST
9. mai 2018 Tallinn
фото иллюстративноеFoto: Taavi Sepp

В Киеве полиция задержала организатора аналога ”Бессмертного полка” Елену Бережную, передает РИА ”Новости”.

”Полиция задержала организатора акции ”Никто не забыт, ничто не забыто”, которая является аналогом ”Бессмертного полка”, правозащитницу Елену Бережную”, — сообщили в полиции.

Правоохранительные органы объяснил задержание тем, что Бережная якобы нарушала общественный порядок.

При этом ранее сама Бережная сообщала, что придет на акцию в футболке, на которой есть цвета георгиевской ленты.

Ранее сообщалось, что женщину в советской военной форме задержали в Киеве.

В 2018 году Бережную задерживали на акции из-за георгиевской ленточки.

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