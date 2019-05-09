Организатора аналога ”Бессмертного полка” задержали в Киеве

”Полиция задержала организатора акции ”Никто не забыт, ничто не забыто”, которая является аналогом ”Бессмертного полка”, правозащитницу Елену Бережную”, — сообщили в полиции.

Правоохранительные органы объяснил задержание тем, что Бережная якобы нарушала общественный порядок.

При этом ранее сама Бережная сообщала, что придет на акцию в футболке, на которой есть цвета георгиевской ленты.

Ранее сообщалось, что женщину в советской военной форме задержали в Киеве.

В 2018 году Бережную задерживали на акции из-за георгиевской ленточки.