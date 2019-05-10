Опрос Yle: ”Истинные финны” вышли на первое место, ”Зеленые” догнали центристов

”Истинные финны” заняли место самой популярной партии в опросе Yle. Победившие на выборах социал-демократы потеряли свою лидирующую позицию и оказались вторыми.

Теперь рейтинг ”Истинных финнов” составляет 18,8%. Это на 1,3% больше, чем результат выборов (17,5%).

Поддержка СДП и Коалиционной партии оказалась примерно на том же уровне, что и на выборах — 17,8% и 16,9%, соответственно.

”Зеленые” догнали центристов, и теперь рейтинг обеих партий составляет 13,3%.

Рейтинг остальных партий:

Союз левых сил — 8% (-0,2%)

Шведская народная партия — 4,0% (-0,5%)

Христианские демократы — 3,7% (-0,2%)

Движение Сейчас — 1,7% (-0,6%)

Остальные — 2,5% (-1,1%)