Опрос Yle: ”Истинные финны” вышли на первое место, ”Зеленые” догнали центристов(2)
Социал-демократы и Коалиционная партия получили примерно такую же поддержку, как и на недавних парламентских выборах, передает Yle.
Социал-демократы и Коалиционная партия получили примерно такую же поддержку, как и на недавних парламентских выборах, передает Yle.
”Истинные финны” заняли место самой популярной партии в опросе Yle. Победившие на выборах социал-демократы потеряли свою лидирующую позицию и оказались вторыми.
Теперь рейтинг ”Истинных финнов” составляет 18,8%. Это на 1,3% больше, чем результат выборов (17,5%).
Поддержка СДП и Коалиционной партии оказалась примерно на том же уровне, что и на выборах — 17,8% и 16,9%, соответственно.
”Зеленые” догнали центристов, и теперь рейтинг обеих партий составляет 13,3%.
Рейтинг остальных партий:
Союз левых сил — 8% (-0,2%)
Шведская народная партия — 4,0% (-0,5%)
Христианские демократы — 3,7% (-0,2%)
Движение Сейчас — 1,7% (-0,6%)
Остальные — 2,5% (-1,1%)
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