ОПРОС: Россияне стали лучше относиться к Украине, но хуже к ЕС и США

По данным "Левада-центра", 38% россиян хорошо относятся к Украине (в феврале — 34%), отрицательно — 48% (в феврале — 56%).

Число россиян, которые хорошо относятся к США, уменьшилось с 34% в феврале до 31% в мае. Граждан России, негативно воспринимающих Соединенные Штаты, за этот период стало также меньше — 52% (в феврале 56%).

Из опроса следует, что в мае 37% россиян хорошо относились к ЕС, хотя в феврале таких было 42%. При этом социологи отмечают небольшое снижение числа респондентов, негативно воспринимающих Евросоюз — с 45% в феврале до 44% по данным майского опроса.

Кроме того, подавляющее большинство россиян (84%) хорошо относятся к Белоруссии. В негативном отношении признались лишь 8% опрошенных.

22% респондентов считает, что на Западе с тревогой относятся к России, 21% опрошенных полагают, что там испытывают к их стране чувство страха, 18% — уважение. В свою очередь, 31% участников опроса уверены, что в России относятся к Западу с уважением, 12% — с тревогой, и 3% опрошенных полагают, что Запад вызывает в РФ чувство страха.

Опрос был проведен 24-29 мая 2019 года среди 1616 человек из числа городского и сельского населения от 18 лет и старше. В выборку попали жители 137 населенных пунктов 50 субъектов РФ.