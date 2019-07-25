Опрос показал отношение россиян к ответственности за события в стране

В свою очередь, согласно результатам социологического исследования, стало меньше россиян, убежденных, что ответственность должна быть разделена: 20 лет назад такую позицию занимали 50% россиян, в настоящее время — 42% респондентов.

По данным "Левада-центра", большинство сограждан (60%) придерживаются мнения, что рядовой человек не может нести ответственность за работу исполнительной власти, в 1999 году такую позицию занимали 43% россиян.

Результаты исследования показали, что стало меньше сограждан, уверенных в том, что рядовой гражданин разделяет с властями ответственность: если в конце прошлого столетия так считали 40% опрошенных, то сейчас так думают 36% опрошенных.

По данным исследования, растет численность россиян, не считающих, что человек должен разделять ответственность за политику своей страны в прошлом: в июле 2008 года такую позицию занимали 50% опрошенных, в настоящее время — 57% респондентов.

При этом удельный вес респондентов, убежденных, что такая ответственность присутствует, за последние 11 лет практически не изменился — в 2008 году так считали 38% россиян, в настоящее время — 39% сограждан.

Опрос проведен 27 июня — 4 июля 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.