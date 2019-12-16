Опрос: большинство финнов не поддерживает вступление страны в НАТО

22 процента финнов считают, что Финляндии следует вступить в Североатлантический Альянс. Противоположного мнения придерживаются 47 процентов граждан. Это соответствует средним показателям за длительный период времени.

Согласно полученным данным, мужчины охотнее женщин поддерживают вступление в НАТО. Среди мужчин 30 %, а среди женщин лишь 14 % считают, что Финляндии следует стать членом НАТО.

В опросе, проведенном исследовательской компанией Taloustukimus, приняли участие 2 036 человек, в возрасте от 18 до 70 лет.