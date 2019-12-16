Опрос: большинство финнов не поддерживает вступление страны в НАТО
Мнение финнов по поводу членства в НАТО не изменилось — поддерживающие в меньшинстве
Мнение финнов по поводу вступления в НАТО остались без изменений. Об этом говорят результаты исследования Аналитического центра деловой жизни EVA, передает yle.fi.
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