Оппозиция Украины разработала свой законопроект о языке

В сообщении партии говорится, что обращение в КС будет подано сразу, как закон о языке вступит в силу.

По мнению членов партии, закон является дискриминационным: он не позволяет представителям национальных общин, а также русскоязычным и иноязычным гражданам Украины создавать, распространять и получать информацию на родном языке.

По этой причине депутаты от партии Нестор Шуфрич и Василий Нимченко подготовили собственный законопроект о языке. Согласно ему, предлагается считать украинский единственным языком ВСУ и прочих воинских формирований. Ко всему прочему, на этом языке должны проводиться заседания Рады и комитетов парламента. Однако выступающие должны будут иметь право выступать на другом языке.

Помимо этого, законопроекты и нормативные акты также должны быть написаны на украинском языке.

В то же время, телерадиокомпаниям должны позволить вести вещание на языке, на котором им хочется. Язык печатных СМИ также должен определяться учредителями.

Ранее сообщалось, что Порошенко подписал закон об исключительности украинского языка.

По его словам, данный закон якобы объединяет украинский народ.