Оппозиция собирается провести в воскресенье марш в центре Минска
Сторонники белорусской оппозиции собираются в воскресенье провести несанкционированное шествие в центре Минска, сообщает "Интерфакс".
Сторонники белорусской оппозиции собираются в воскресенье провести несанкционированное шествие в центре Минска, сообщает "Интерфакс".
Как ожидается, сообщают белорусские оппозиционные ресурсы, шествие "Марш новой Беларуси" начнется 23 августа в 14:00 мск на площади Независимости и пройдет по одноименному проспекту. Организаторы акции намерены озвучить властям страны несколько требований, среди которых "свобода всем задержанным и политзаключенным, суд над виновными в пытках и убийствах, уход Лукашенко".
Они предлагают автолюбителям присоединиться к протесту на своих транспортных средствах, а жителям регионов страны синхронно собираться на митинги в своих городах.
Акция белорусскими властями не санкционирована.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что будет проводить жесткую политику по стабилизации ситуации.
"Вы можете меня осуждать или не осуждать, но пока я президент, я буду проводить жесткую политику на стабилизацию обстановки внутри страны", — заявил Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.
Он также подчеркнул, что дает протестующим по всей стране "на раздумье" субботу и воскресенье, а с понедельника попросил на него не обижаться, поскольку "власть должна быть властью".
Тем временем, в Координационном совете белорусской оппозиции открестились от организации несанкционированной акции в воскресенье.
"Координационный совет не организует никаких массовых акций. Нашим регламентом это не предусмотрено", — заявил "Интерфаксу" член президиума координационного совета Максим Знак.
В то же время соратники одного из лидеров белорусской оппозиции, экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской считают необоснованными угрозы властей в адрес участников акций оппозиции.
"Мы не нарушаем закон, выражаем свой протест мирными и законными способами. А власть просто в открытую угрожает людям, не имея на то никаких оснований", — заявила "Интерфаксу" соратница Тихановской Ольга Ковалькова.
В минувшее воскресенье подобная акция собрала, по некоторым оценкам, свыше 300 тыс. человек, и стала самой массовой в истории Белоруссии.
В Белоруссии уже больше недели продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую — 10,12%.
Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек. Один человек погиб на акции протеста, один — после задержания. К настоящему времени часть задержанных освобождена.
С 13 августа протесты начались на многих белорусских промпредприятиях.
В понедельник, 17 августа, Лукашенко допустил возможность проведения новых выборов главы государства после принятия новой Конституции.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Киркоров о том, почему его дочь ушла из академии Плющенко
Новый симптом КОВИД ошарашил учёных!
Тюль на стекле вместо жалюзи: справится любой
СМИ сообщили о состоянии приземлившегося в Берлине Навального