Оппозиция собирается провести в воскресенье марш в центре Минска

Как ожидается, сообщают белорусские оппозиционные ресурсы, шествие "Марш новой Беларуси" начнется 23 августа в 14:00 мск на площади Независимости и пройдет по одноименному проспекту. Организаторы акции намерены озвучить властям страны несколько требований, среди которых "свобода всем задержанным и политзаключенным, суд над виновными в пытках и убийствах, уход Лукашенко".

Они предлагают автолюбителям присоединиться к протесту на своих транспортных средствах, а жителям регионов страны синхронно собираться на митинги в своих городах.

Акция белорусскими властями не санкционирована.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что будет проводить жесткую политику по стабилизации ситуации.

"Вы можете меня осуждать или не осуждать, но пока я президент, я буду проводить жесткую политику на стабилизацию обстановки внутри страны", — заявил Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

Он также подчеркнул, что дает протестующим по всей стране "на раздумье" субботу и воскресенье, а с понедельника попросил на него не обижаться, поскольку "власть должна быть властью".

Тем временем, в Координационном совете белорусской оппозиции открестились от организации несанкционированной акции в воскресенье.

"Координационный совет не организует никаких массовых акций. Нашим регламентом это не предусмотрено", — заявил "Интерфаксу" член президиума координационного совета Максим Знак.

В то же время соратники одного из лидеров белорусской оппозиции, экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской считают необоснованными угрозы властей в адрес участников акций оппозиции.

"Мы не нарушаем закон, выражаем свой протест мирными и законными способами. А власть просто в открытую угрожает людям, не имея на то никаких оснований", — заявила "Интерфаксу" соратница Тихановской Ольга Ковалькова.

В минувшее воскресенье подобная акция собрала, по некоторым оценкам, свыше 300 тыс. человек, и стала самой массовой в истории Белоруссии.

В Белоруссии уже больше недели продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую — 10,12%.