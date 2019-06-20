Оппозиция Грузии начала штурм парламента страны. В Тбилиси проходит многотысячная акция протеста

Грузинское телевидение публикует кадры, снятые возле парламента.

По оценке издания ”Новости-Грузия”, на территорию прорвались около 100 человек. На место прибыл глава МВД Грузии Георгий Гахария, назвавший происходящее ”штурмом государственных институций”.

Вечером 20 июня в Тбилиси началась многотысячная акция протеста. Оппозиция потребовала отправить в отставку председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главу МВД Георгия Гахария и руководителя Службы государственной безопасности Вахтанга Гомелаури.

Активисты дали час на выполнение своих требований. Когда этот срок прошел, они ворвались на территорию парламента.

Протесты начались после того, как депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов выступил в парламенте Грузии, сидя в кресле спикера.