Операция ”Финишный спурт”: поможет ли Финляндии трехнедельный локдаун?

На вчерашней пресс-конференции министр внутренних дел Мария Охисало не раз назвала предстоящий локдаун ”Операцией ”Финишный спурт”” (operaatio Loppukiri). Затем мантру об итоговом разбеге повторили и другие ее коллеги по правительству. Хватит ли трех недель до финиша и каким будет финальный рывок, разбираемся в этом материале.

Что за локдаун?



Объявленные вчера меры в устах министров получили название ”локдаун” (sulkutila). При этом финское законодательство не знает такого термина: правительство под этим словом понимает просто дополнительные временные ограничения.

Для ограничения прав и свобод граждан необходимо объявить в стране чрезвычайное положение (poikkeusolot). Это делает правительство совместно с президентом, и это планируется сделать на следующей неделе. Затем у властей есть два пути: прибегнуть к статье 28 Конституции или к закону о чрезвычайном положении (valmiuslaki), который вводится максимально на шесть месяцев. Год назад жизнь в стране ограничивалась с помощью закона, в этот раз правительство решило воспользоваться статьей.

Опрошенные Yle специалисты по праву подтверждают сомнительность использования термина ”‎локдаун”: в законе его нет, а в разных странах под ним понимается совершенно разный набор ограничительных мер. Кроме того, существует ”‎жесткий локдаун” и ”‎мягкий локдаун”. Но тот локдаун, который грядет в Финляндии, нам может казаться жестким по сравнению с нынешней ситуацией, а жителям Германии, где закрыты даже непродовольственные магазины по всей стране, он покажется мягким.

При этом, как правило, локдаун объявляется национальным, в Финляндии же он будет региональным. Ограничения затронут лишь те округа здравоохранения, где эпидемия находится в фазе ускорения и распространения. Правительство вчера назвало семь округов, которых точно коснутся новые меры, и еще девять, в которых рекомендуется их ввести. Но буквально через несколько часов после пресс-конференции стало известно, что в Южной Карелии эпидемия перешла в фазу распространения, поэтому каков будет набор регионов к 8 марта, пока сказать трудно. Возможно, было бы более понятно и справедливо ввести локдаун по всей стране.