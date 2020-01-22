Опасный коронавирус добрался до США и Таиланда. ВОЗ созывает экстренное заседание

Число скончавшихся в Китае от пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, выросло до девяти. Опасный вирус выявлен за сутки еще у 100 пациентов, таким образом, число заразившихся им людей возросло до 440, сообщили в среду, 22 января, власти КНР. Большинство случаев заболевания зафиксированы в Ухане, где в конце декабря началась вспышка нового вида пневмонии. Коронавирус также диагностицирован как минимум у 15 медиков в этом городе.

После сообщений о первых случаях этого заболевания в Таиланде, Японии и Южной Корее появилась информация и о первом пациенте на Тайване, а также в США.

ВОЗ проведет экстренное заседание

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что на данный момент пока не достаточно данных, чтобы делать окончательные выводы о путях передачи вируса. В любом случае следует ожидать новых случаев заболевания как в Китае, так и в других странах, указала организация в Женеве. 22 января ВОЗ проведет кризисное заседание, на котором будут приняты решения о возможном введении чрезвычайной ситуации в связи с эпидемией.