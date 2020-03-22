Опасный контакт: Ангела Меркель приняла решение самоизолироваться

По его словам, это решение было принято после того, как выяснилось, что врач, делавший канцлеру 20 марта прививку от пневмококковой инфекции, положительно протестирован на коронавирус.

Меркель будет регулярно проходить тесты на коронавирус в течение следующих нескольких дней, "потому что тестирование сегодня не могло бы еще дать убедительного результата", пояснил Зайберт. Свои служебные обязанности канцлер будет выполнять, находясь на карантине.

Непосредственно перед сообщением официального представителя правительства Меркель выступила на пресс-конференции, рассказав о достигнутом с главами федеральных земель соглашении о дополнительных мерах по сдерживанию распространения коронавируса в Германии. О позитивном результате тестирования врача, делавшего ей прививку, канцлер узнала уже после общения с прессой, отметил Зайберт.

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Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!