ООН провозгласила 8 и 9 мая днями памяти жертв Второй мировой войны

Документ, одобренный консенсусом без голосования, предлагает "всем государствам-членам, организациям системы ООН, неправительственным организациям и частным лицам соответствующим образом отмечать эти дни (8 и 9 мая - прим. ТАСС) как дань памяти всем жертвам Второй мировой войны".
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