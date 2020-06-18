ООН: число беженцев в мире достигло почти 80 млн человек

Во всем мире вновь возросло число людей, вынужденных покинуть места проживания из-за войн, насилия, конфликтов или страха преследования. В конце прошлого года их было 79,5 млн человек — почти на 9 млн больше, чем в конце 2018 года, сообщило в четверг, 18 июня, Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

Вместе с тем значительный рост показателя связан с тем, что управление впервые включило в эту статистику венесуэльцев, покинувших свою страну из-за катастрофической ситуации.

Число беженцев продолжит расти и далее

По словам Верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, ежегодный рост числа беженцев связан с тем, что все реже удается урегулировать конфликты в мире, а сейчас ситуацию усугубила пандемия коронавируса SARS-CoV-2. "У меня нет сомнений в том, что рост бедности, отсутствие решений и продолжение конфликтов приведут к еще большему движению населения как внутри регионов, так и за их пределы, в частности, в Европу", — отметил он.

При этом в 2019 году число людей, вынужденных уехать из своих стран, существенно не изменилось и составило около 26 млн. Менее 10 процентов из этого числа прибыли в Европу. Германия приняла 1,1 млн беженцев. По этому показателю ФРГ занимает пятое место в мире после Турции, Колумбии, Пакистана и Уганды. Кроме того, в Германии находятся более 309 тысяч просителей убежища, о статусе которых решение еще не принято. Три четверти вынужденных переселенцев в конце 2019 года находились неподалеку от прежних мест проживания.

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев публикует последние данные о числе беженцев в мире ежегодно, в преддверии Всемирного дня беженцев, который отмечается 20 июня.