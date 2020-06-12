ОНЛАЙН: Интервью с Белковским и Соловьем о Ефремове и олигархах

8 июня актер Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, в результате чего водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице от потери крови. Как алкоголизм стал национальной особенностью? Является ли он культурным кодом русских людей? Что грозит Михаилу Ефремову?

В России не существует олигархов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Действительно ли это так? Почему олигархов так не любят?

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