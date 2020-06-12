ОНЛАЙН: Интервью с Белковским и Соловьем о Ефремове и олигархах
Журналисты из Риги Вадим Радионов и Анна Смирнова ведут прямой эфир, обсуждая актуальные темы прошедшей недели.
Журналисты из Риги Вадим Радионов и Анна Смирнова ведут прямой эфир, обсуждая актуальные темы прошедшей недели.
8 июня актер Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, в результате чего водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице от потери крови. Как алкоголизм стал национальной особенностью? Является ли он культурным кодом русских людей? Что грозит Михаилу Ефремову?
В России не существует олигархов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Действительно ли это так? Почему олигархов так не любят?
КОММЕНТИРУЮТ СОБЫТИЯ: политологи Валерий Соловей и Станислав Белковский. Врач-психиатр Ариэль Резник-Мартов и военврач Алексей Водовозов. Что думаете? Как прошла ваша неделя?
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Выпадала розетка: Муж придумал, как закрепить ее без саморезов
Он сделал потайное окно в полу кухни. Гениальность идеи поразила
Почему ни в коем случае нельзя выбрасывать кожуру банана
Видео "неловкого момента" с Загитовой собрало 22 млн просмотров