ОНЛАЙН: Интервью с Белковским и Соловьем о Ефремове и олигархах

Журналисты из Риги Вадим Радионов и Анна Смирнова ведут прямой эфир, обсуждая актуальные темы прошедшей недели.
8 июня актер Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, в результате чего водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице от потери крови. Как алкоголизм стал национальной особенностью? Является ли он культурным кодом русских людей? Что грозит Михаилу Ефремову?
В России не существует олигархов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Действительно ли это так? Почему олигархов так не любят?
КОММЕНТИРУЮТ СОБЫТИЯ: политологи Валерий Соловей и Станислав Белковский. Врач-психиатр Ариэль Резник-Мартов и военврач Алексей Водовозов. Что думаете? Как прошла ваша неделя?
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