ОНЛАЙН-БЛОГ: События в Беларуси. Что принесет сегодняшний день

Протесты в Беларуси

https://rus.delfi.ee/daily/abroad/on-delal-vse-radi-semi-i-poshel-na-miting-iz-za-etogo-chto-govoryat-blizkie-protestuyuschego-kotoryj-pogib-v-minske?id=90744457

https://rus.delfi.ee/daily/estonia/premer-ministrov-baltijskih-stran-vyrazili-ozabochennost-nasiliem-i-repressiyami-v-belarusi?id=90744567

https://rus.delfi.ee/daily/abroad/dvuh-deputatov-evroparlamenta-ne-pustili-v-belarus?id=90743925

Очень интересено... https://rus.delfi.ee/daily/estonia/luchshij-rezultat-lukashenko-pokazal-v-tallinne-ekzitpol-za-rubezhom?id=90743793

Здравствуйте. Что принесет Беларуси и миру седьмой день после выборов? Следите вместе с нами!

На сегодня мы прощаемся с вами.

Опубликовано итоговое заявление министров иностранных дел ЕС по поводу Беларуси: "Выборы не были ни свободными и справедливыми. По мнению ЕС, результаты - сфальсифицированы. По этой причине ЕС не признает результаты в том виде, в котором они были озвучены ЦИК Беларуси".Здесь подробнее (англ. яз.)

Ну что ж, сегодня пока ни одного задержания. Пока нет видео, как силовики бьют дубинками людей. Пока нет заявлений официальной власти.

https://twitter.com/LKahlya/status/1294382071562088459

https://news.tut.by/society/696524.html?fbclid=IwAR2OgGHejcZUPjEW6N_RiWC8znCp2OglyGbwMHIj_1LYioc8W-j2Kt2dJF8

Актриса Дарья Андреянова говорит сейчас в прямом эфире телеканала "Дождь", что люди до сих пор находятся на площади Независимости.

"Министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу написал в Facebook, что министры иностранных дел Евросоюза договорились начать процесс подготовки санкций против белорусских чиновников."Мы продолжим работать над конкретными шагами в поддержку тех, кто выступает за демократию в Беларуси", - заявил Рейнсалу.

А вот какое возмущение выражает Гарик Сукачев. Он надеется, что и Путин поддержит его слова. https://www.instagram.com/p/CDzTd-FJeGw/

Если с площади Независимости стало поступать мало информации, с "Пушкинской", похоже, люди и не собираются уходить. Печенье, баранки, самовар! https://twitter.com/tutby/status/1294361653245599744

Много видео публикуют телеграм-каналы из разных городов Беларуси, где люди выходят на мирные протесты. Скандируют: "Беларусь!" Но эти видео мы не можем поставить - нет эмбед-кода. На YouTube пока они не появились.

И вот это Гомель прямо сейчас. https://www.youtube.com/watch?v=kaVoyDdXYjA

А вот в Лиде милиция сигналист протестующим. Что бы это значило? Но люди скандируют: "Молодцы!" https://www.youtube.com/watch?v=zwUZQGu_HkY

https://twitter.com/spektronline/status/1294361517429788675

А вот далее уже интересные подробности выясняются. Помните, что Тихановская записала два видеообращения? Глава белорусского ЦИК подтвердила, что видео Тихановской с просьбой прекратить протесты записывали в ее кабинете.

Как сообщает Mash, люди разошлись с площади Независимости в Минске. И пообещали вернуться завтра.

Фотография, сделанная несколькими часами раньше. Вот, какого ему, он даже не смотрит в глаза этой женщине. Но он опустил щит. (Photo by REUTERS/Vasily Fedosenko)

На площади Независимости люди включили фонарики на телефонах. Ничего не напоминает ;) ? Да, и белорусы тоже машут из окна фонариками. Вчера телеграм-каналы сообщали об этом. Это мирная акция, показывающая, что белорусы едины.

О том, что для белорусских чиновников готовятся санкции, в своем Твиттере пишет глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Сообщение сделано по итогам экстренного заседания глав МИД Евросоюза."ЕС не принимает результаты выборов в Беларуси. Начинается работа по наказанию тех, кто отвечал за насилие и фальсификацию", - написал он.https://twitter.com/JosepBorrellF/status/1294333012734287873

А люди все смелее и смелее высказываются. https://www.youtube.com/watch?v=x5CLJuzMQF4

Между тем, на площади Независимости в Минске огромная толпа. https://www.youtube.com/watch?v=y1r4D3vQw8U

https://rus.delfi.ee/daily/abroad/es-reshil-vvesti-sankcii-protiv-belarusi?id=90742875

МВД Беларуси заявило о фейках. "Попытки расшатать ситуацию и внести разлад в обществе предпринимались теми, кому безразличны интересы Беларуси и ее жителей. Очевидно, что организаторы использовали людей как расходный материал, привлекая для участия в незаконных массовых мероприятиях, которые к тому же повсеместно сопровождались фейками и искажением фактов". https://mvd.gov.by/ru/news/7345

https://www.facebook.com/tut.by/videos/321328132579667/#w=560

Навальный ответил на заявление Лукашенко. https://www.instagram.com/p/CD4IxFDpsd8/

В результате массовых беспорядков с 9 по 13 августа пострадал 121 сотрудник милиции, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт МВД.

Рабочие Минского тракторного завода ушли с площади Независимости после того, как получили информацию о готовящихся провокациях. Об этом БелаПАН сообщил один из активных участников протеста. При этом с понедельника рабочие МТЗ планируют бастовать, передает телеграм-канал TYT.BY

32 гражданина России, задержанные в Белоруссии в конце июля по подозрению в организации массовых беспорядков, вернулись в Россию. Об сообщает "Медуза" со ссылкой на Генпрокуратуру РФ.

Мы все-таки славяне,должен быть определенный тормоз, говорит президент (?) РБ. https://rus.delfi.ee/daily/abroad/lukashenko-poprosil-ne-izbivat-upavshih-i-lezhaschih-protestuyuschih?id=90742489

Атмосфера перед Домом правительстваhttps://www.youtube.com/watch?v=NysYczaFgVE

Как передает "Медуза", из дома правительства вышли новые отряды сотрудников правоохранительных органов, но они не проявляют агрессии.

У Дома правительства становится многолюдно. Людей все больше и больше. Вот, уже подходят медики. https://www.youtube.com/watch?v=mgtLt4W6Exw

Площадь Независимости в эти минуты. За спинами бойцов со щитами — Дом правительства и Центризбирком.

А вот еще эмоциональное видео с площади Независимости. Военный опустил щит и девушки со слезами на глазах бросились его обнимать. https://www.youtube.com/watch?v=SwWHnfRVmSM

Военные опустили щиты на площади Независимости https://www.youtube.com/watch?v=aImGDYC3-mU

https://www.facebook.com/tut.by/photos/a.198103840254936/3322646927800596/?type=3#w=500

https://bublik.delfi.ee/news/glamour/ivan-urgant-vsego-pyatyu-slovami-opisal-otnoshenie-k-proishodyaschemu-v-belarusi?id=90741711

https://rus.delfi.ee/daily/estonia/v-belarusi-osvobodili-grazhdanina-estonii-kotorogo-ranee-zaderzhal-i-izbil-omon?id=90741885

Телеграм-канал Жыве Беларусь сообщает, что медицинские центры стали оказывать бесплатную помощь пострадавшим в ходе акций протеста. Так, например, предлагают сделать бесплатно УЗИ брюшной полости. Бесплатные услуги предлагает и стоматологическая клиника.

https://www.facebook.com/belteanews/posts/2582776025368185#w=500

http://www.delfi.ee/article.php?id=90740929

Гендиректор белорусского футбольного клуба БАТЭ Михаил Залевский, ранее служивший в милиции, демонстративно выбросил служебную форму. https://www.instagram.com/p/CD3todiF3jZ/

Актриса Александра Бортич, которая родом из Беларуси, говорит: "Очевидно, что кое-кто засиделся и ему пора". https://www.instagram.com/p/CD0Z1iYjcw5/

https://www.facebook.com/tut.by/videos/399818864330742/#w=560

Заявление журналистов Литвы в связи с ситуацией в БеларусиМы, редакторы средств массовой информации Литвы, выражаем солидарность с журналистами, подвергающимися преследованиям в Беларуси.Мы осуждаем осуществляемые властями Беларуси преследования журналистов, а также ограничение доступа к интернету, иное препятствование выполнению ими своих обязанностей.Арестам журналистов и насилию по отношению к ним не может быть места в Европе XXI века. Мы призываем незамедлительно прекратить эти действия по преследованию, нарушающие право общества на получение информации.СМИ Литвы готовы помочь независимым СМИ в Беларуси, в том числе и бесплатно предоставляя создаваемый нами контент и иную помощь.За помощью можно обращаться по указанным ниже контактам:Вайдотас Бенюшис, главный редактор BNS, redakcija@bns.ltИнга Ларионовайте, глава новостной службы телевидения LRT, zinios@lrt.ltРаса Лукайтите, главный редактор delfi.lt, delfi@delfi.ltРаймундас Целенцявичюс, главный редактор 15min.lt, 15min@15min.ltТаутвидас Микалаюнас, главный редактор lrytas.lt, news@lrytas.ltАртурас Анужис, главный редактор tv3.lt, arturas.anuzis@tv3.ltРоландас Агинтас, директор новостных служб LNK и Info TV, rolandas.agintas@lnk.ltLaisves TV: Андрюс Тапинас, основатель, andrius@laisves.tvVerslo žinios: Роландас Барисас, Роландас Агинтас, директор новостной службы LNK и InfoTV, rolandas.agintas@lnk.ltОвидиюс Лукошюс, главный редактор IQ, o.lukosius@iq.lt

Без комментариев https://twitter.com/belteanews/status/1294191692489338882

Адвокат Бабарико о том, что сейчас происходит с оппозиционером, которого держат в СИЗО КГБ. Специально для RusDelfi. http://www.delfi.ee/article.php?id=90737855

Забастовки? Нет, не слышал. https://www.youtube.com/watch?v=pTJd4syWK20

ЦИК огласил окончательные итоги выборовЛукашенко — 80,1%Тихановская — 10,1%

https://twitter.com/belteanews/status/1293991266787766273?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1293991266787766273%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fmeduza.io%2Fshapito%2F2020%2F08%2F14%2Fbelorusy-pokazyvayut-kak-nuzhno-kulturno-protestovat-oni-ubirayut-za-soboy-musor-daryat-tsvety-i-snimayut-obuv-chtoby-ne-zapachkat-lavki

Белорусы стараются митинговать максимально корректно. Например, убирают за собой мусор. А еще недавно Лукашенко называл протестующих овечками, наркоманами, людей с криминальным прошлым, которыми руководят из-за рубежа.

https://twitter.com/vvoroncovaa/status/1293916612911697920?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1293916612911697920%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fmeduza.io%2Fshapito%2F2020%2F08%2F14%2Fbelorusy-pokazyvayut-kak-nuzhno-kulturno-protestovat-oni-ubirayut-za-soboy-musor-daryat-tsvety-i-snimayut-obuv-chtoby-ne-zapachkat-lavki

Вчера на площади Вабадузе состоялась акция поддержки жителей Беларуси. Многие пришли с цветами, также зажгли свечи в памяти о погибших во время протестов.

https://twitter.com/plushev/status/1293891325096603654

Немножко закулисья выборов: https://twitter.com/myasnikidze/status/1293267290260213760

http://www.delfi.ee/article.php?id=90737329

https://twitter.com/nexta_tv/status/1294206798954663938?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1294206798954663938%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F%3Fquery%3Dhttps3A2F2Ftwitter.com2Fnexta_tv2Fstatus2F1294206798954663938widget%3DTweet

Работники заводов выходят на митинги с требованием пересмотреть результаты выборов в президенты. Список предприятий, сотрудники которых грозят прекратить работу, если их не услышат: МАЗ, МТЗ, ММЗ, Метрополитен Минска, "Гродно Азот", Беларуськалий, Нафтан, Белорусский Металлургический завод, Электротехнический завод, Железнодорожное депо Лиды, Белшина и еще около 15 заводов.

Продолжаем следить за ситуацией в Беларуси. Главная тема на сегодняшний час - забастовка рабочих.

Протесты в центре Минска и его окрестностях подходят к концу. Силовикам удалось взять ситуацию под контроль. На этом мы заканчиваем онлайн-блог. Всего вам хорошего!

https://twitter.com/tvrain/status/1293279828637032448

До этого о журналисте "Медузы" не было никакой информации около 40 часов.https://twitter.com/RusEmbassyMinsk/status/1293291687184400387

Журналисты и силовики. Фото сделано сегодня в Минске. (Photo by Sergei GAPON / AFP)

TUT.BY публикует в телеграм-канале видео, которое тут же появилось и в YouTube. Утверждается, что оно снято в Минске, на проспекте Дзержинского. Силовики бьют упавшего человека дубинками и ногами.Люди с балконов кричат. https://www.youtube.com/watch?v=xKwLw3eMci4

Нидерланды осуждают действия Беларус по отношению к демонстрантам. "Нидерланды вместе с другими членами ЕС осуждают насилие в отношении мирных протестующих в Беларуси после выборов и призывают политическое руководство вступить в подлинный диалог с гражданским обществом".https://twitter.com/DutchMFA/status/1293284171897548801

https://www.facebook.com/tut.by/videos/775636729870472/#w=560

https://twitter.com/OnlinerBY/status/1293299598803566594

А этот автор считает, что протесты не помогут. Немного резко выражается, но для публикации допустимо. https://twitter.com/RomanBizyulev/status/1293293709774204928

Автор поста задается вопросом. https://twitter.com/__vedma/status/1293295214694719493

Новое видео, которое буквально пару минут назад появилось в YouTube. Утверждается, что оно снято в Минске, районе Серебрянка. https://www.youtube.com/watch?v=GbAmVZwqZqs

В продолжение предыдущего поста. Заголовок статьи: "Количество заразившихся коронавирусом в мире за сутки за сутки возросло на 216 тыс"

А между тем, на главном белорусском источнике официальной информации БЕЛТА в 00:10 вышла новость. Как думаете, о чем сообщают?

Утверждается, что видео сделано на Каменной горке в 23:45. https://www.youtube.com/watch?v=Yq-w6SU0yTw

Сегодня в центре Минска силовикам, похоже, удалось разогнать протестующих. Столкновения происходят в других микрорайонах. https://twitter.com/SotaVision/status/1293287485653557250

Вот еще одна нарезка видео. Как утверждается, из Беларуси. "Прилетело" и журналисту. https://twitter.com/franakviacorka/status/1293285835912224769

Nexta утверждает, что в Жабинке были жесткие столкновения. Там сгорела одна милицейская машина. Обращаем внимание - эта информация официально пока не подтверждена.

А вот что пишет в своем телеграм-канале журналист и блогер Юрий Дудь: "Как я понимаю, в Беларуси интернет не работает, но VPN и прочие интернет-сарафаны творят чудеса, поэтому хочу написать короткое обращение к белорусским милиционерам, военным и прочим силовикам – хоть молодым, хоть старым. Я знаю, что кто-то из них нас смотрит, потому что не раз фоткался с ними, когда бывал в Минске. Мужики! Я живу в другой стране – и в том числе поэтому молчал все это время (вроде не мое дело, плюс у нас самих проблем – полно). Но иногда кипеш становится настолько возмутительным и опасным, что надо высказаться и соседям. Что я увидел из своей хаты за последние дни? Как вы бьете и стреляете в безоружных людей на улице. Причем не только тех, кто стоит против вас на площадях и улицах, но и тех, кто просто сидит на скамейке во дворе или гуляет с собакой. Как ваш главный оппозиционный кандидат (простая, смелая, сильная женщина) пропала на какое-то время в здании ЦИК. Спустя сутки госмедиа распространили ее видеообращение, в котором она читает по бумажке. Я не эксперт и не конспиролог, но как-то очень сильно похоже на постанову в обмен на освобождение. Как несколько журналистов иностранного государства, приехавшие освещать выборы, просто пропали и почти двое суток не выходили на связь. Журналист всегда рискует – это норм. Но «рискую, получаю по голове, уворачиваюсь от пуль» - это одно, а «пропадаю без вести на 40 с лишним часов» - это какая-то совсем стыдная дичь для столицы мирного европейского государства. По мне это не особо заметно, но я уважаю силу. Я понимаю, что без сильных пацанов и девчонок в погонах не может существовать ни одного нормальное государство. Но что-то мне подсказывает, что вы тренировали эту силу и становились суперменами не для того, чтобы калечить своих безоружных земляков. Если вы делаете это по собственной воле, полагаю, что вы не правы. Если вы делаете это по приказу начальства, то нахуй надо слать такое начальство. Я ни разу не политэксперт, но даже моего скудного ума хватит, чтобы понять: после того, что произошло за последние дни, перспектива вашего главного начальника – ненависть собственного народа и тотальная изоляция от всех прогрессивных стран. Перспективы всех, кто оказывал ему поддержку, примерно такие же. Точно ли из-за не самого честного, не самого профессионального и – теперь очевидно – совсем не смелого мужика стоит лишать себя будущего?Мое уважение и поклон всем людям, которые побороли свой страх и заявили об этом. Мое уважение и поклон всем силовикам, которые сегодня же выдохнут, задумаются и больше не поднимут на свой народ ни руки, ни дубинки, ни ствола".

Взрывы и стрельба в районе Каменной Горки в Минске, передает Mash. Это окраина города — сегодня главные события переместились из центра именно в такие локации. https://www.youtube.com/watch?v=Chkc5Iqs60Q

Так сегодня остановили машину с журналистами, передает TUT.BY. Портал утверждает в своем телеграм-канале: "Видеооператор из этого авто пострадал: Всеволода Зарубина ударили по ноге на Пушкинской. Силовики разбили экран камеры и забрали рабочую флешку с видео".https://www.youtube.com/watch?v=tps1gffki9E

Телеграм-канал Беларусь головного мозга передает, что на Уручье были слышны взрывы. Со своей стороны отметим, что информация не подтверждена.

Как сообщает ТАСС, в Москве люди собираются у посольства Беларуси в Москве в поддержку протестующих в Минске и других городах республики.

https://www.facebook.com/tut.by/photos/a.198103840254936/3314123171986305/?type=3#w=500

Пока что мало фото и видео из Беларуси, по сравнению со вчерашним днем. Известно, что по всей стране проблемы с Интернетом.

https://twitter.com/alxramone/status/1293273255193849856

Как сообщает Би-би-си, на их съемочную группу в Минске напали силовики. У всех троих журналистов были аккредитации.

Стоит отметить, что информация, поступающая из телеграм-каналов, не является официальной. Пока нельзя утверждать, что видео подлинны.

Следующее видео появилось в Сети. В Twitter аккуаунт Nexта вновь не действует. Но другие пользователи заливают видео из телеграм-канала Nexta. Как сообщается, видео сделано в Уручье. https://twitter.com/Sullkowski/status/1293273901007613952?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1293273901007613952%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F%3Fquery%3Dhttps3A2F2Ftwitter.com2FSullkowski2Fstatus2F1293273901007613952widget%3DTweet

Телеграм-канал TUT.BY сообщает, что в Гродно идут задержания на улице Советских пограничников. Корреспондента и фотографа TUT.BY окружил ОМОН и заставил удалить несколько снимков: «Не снимать сотрудников! У вас будут проблемы!»

Соратница кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Мария Колесникова выступила с обращением. https://www.youtube.com/watch?v=e_gE5wmauuQ

МИД Беларуси отреагировал на заявления Европейских стран по поводу прошедших выборов. Если коротко: не делать поспешных заявлений. "Это все еще мирный протест? Что еще должно произойти, чтобы мнение стало объективным?" - задается вопросами МИД. Текст документа публикует целиком БЕЛТА. https://www.belta.by/politics/view/mid-prizyvaet-zarubezhnyh-partnerov-bez-emotsij-razobratsja-v-proishodjaschem-v-belarusi-402480-2020

Белорусский портал TUT.BY разместил в Facebook видео, на котором силовики задерживают молодого человека. Парень утверждает, что ему 15 лет. Во время задержания у одного из силовиков был предмет, похожий на гранату. https://www.facebook.com/tut.by/videos/1964711853664472/#w=560

Популярный белорусский певец Макс Корж призвал остановить протесты. https://www.instagram.com/p/CDwTV3nluKh/?utm_source=ig_web_copy_link

Протестующие заблокировали проспект Рокоссовского в Минске, выйдя на проезжую часть на пешеходном переходе, передает «Радио Свобода». При этом Nexta утверждает, что на том же проспекте «выламывают тараном дверь в подъезды, где прячутся люди».

На данный момент по Минску жестких столкновений не наблюдается. Возле станции метро Спортивная (соседняя с Пушкинской) протестующие выкатили шесть мусорных урн на дорогу. В микрорайоне Серебрянка сотни протестующих, туда продолжает прибывать спецтехника, но пока без задержаний, передает РИА Новости. Оппозиционные телеграм-каналы пишут, что протестующие там запускают салюты, а вот возле универсама "Рига" людей задерживают.

Агентство БЕЛТА: управление Следственного комитета по городу Минску сообщило данные о погибшем в понедельник мужчине."Личность мужчины установлена, им оказался 34-летний минчанин, ранее осужденный за причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть человека, к 7 годам лишения свободы. Для установления точной причины смерти мужчины следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу", - сообщил СК.Как сообщалось, по данным белорусского МВД, во время незаконных акций на ул.Притыцкого в Минске 10 августа около 23.00 один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей. Устройство взорвалось в руке, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Евросоюз пригрозил принять меры против "ответственных за насилие, необоснованные аресты и фальсификацию результатов выборов" в Белоруссии, пишет РИА Новости.При этом ранее в пресс-службе белорусского МИД заявили, что готовы предоставить другим странам "конкретные неопровержимые факты", раскрывающие подоплеку происходящих в республике событий. В Минске призвали иностранных партнеров "к взвешенному анализу, учету всех позиций". Дипломаты подчеркнули, что в том числе могут доказать, что к протестам причастны силы из-за рубежа.

https://rus.delfi.ee/daily/estonia/foto-v-tartu-proshel-miting-v-podderzhku-zhitelej-belarusi?id=90707345

Издание "Медуза" со ссылкой на Onliner сообщает, что у минской станции метро Пушкинская неспокойно: там продолжают прогонять и задерживать людей. Журналисты встретили на деревянной террасе одного из кафе сразу 11 молодых людей, окруженных силовиками. Парни сказали, что их задержали, хотя сотрудники милиции не стали отвечать на вопросы журналистов.

Главы МИД Дании, Норвегии, Швеции, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии и Литвы порекомендовали белорусским властям незамедлительно вступить в политический диалог с оппозицией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление, которое распространило финское внешнеполитическое ведомство.Отмечается, что дипломаты просят власти республики прекратить преследование политических оппонентов, немедленно освободить всех несправедливо задержанных, а также уважать права и свободы человека.«Мы призываем белорусское правительство немедленно вступить в настоящий политический диалог с оппозицией, чтобы избежать дальнейшего применения насилия», — указано в заявлении.

TUT.By также передает, что пользователи мобильного интернета сообщили о проблемах в его работе.Сложности с доступом к интернету наблюдаются в Минске у всех трех мобильных операторов, работающих в стране.Также сообщается, что мобильный интернет не работает у абонентов в Бресте и Жлобине.Кроме того, по информации канала NEXTA, читатели жалуются, что во всех областных центрах Белоруссии мобильный интернет пропал полностью.

Как сообщает Tut.by, прекращен вход-выход пассажиров со станций метро «Площади Ленина», «Октябрьская», «Купаловская», «Немига», «Фрунзенская», «Молодежная» и «Пушкинская». Поезда на этой станции не останавливаются.

Сотрудники внутренних войск начали задерживать участников акций протеста в центре Минска, сообщает РИА Новости.Корреспондент агентства с места событий сообщает, что задержания проводятся у станции метро «Пушкинская». Солдаты останавливают тех, кто кажется им подозрительными; иногда им приходится бежать за группами молодых людей.

Министр внутренних дел Литвы Рита Тамашюнене заявила, что республика готова предоставить убежище белорусским оппозиционерам, если они об этом попросят. Ее слова передает ТАСС, ссылаясь на сообщение МВД.«Не впервые представители белорусской оппозиции ищут убежища в нашей стране», — говорится в сообщении.Отмечается, что Литва готова предоставлять оппозиционерам убежище до тех пор, пока в Белоруссии не станет безопасно.

Стало известно, какие ранения получили люди во время разгона акций протеста в белорусской столице 9 и 10 августа. TUT.by поговорил с врачами минских больниц. Они признаются, что в шоке от того, что такое происходит в мирное время. По словам врачей, они «никогда с такими ранениями не сталкивались».В 4-й больнице находится пострадавший, у которого пулевое ранение кишки и другие травмы. Врачи извлекли из его тела две резиновые пули (по словам пострадавшего, стреляли с десяти метров). Известно, что мужчине 38 лет, его привезли в ночь с 9 на 10 августа. Сейчас пациент находится в медикаментозной коме на искусственной вентиляции легких.В той же больнице находится 29-летний пациент с открытой черепно-мозговой травмой (предполагается, что попала светошумовая граната). Его привезли минувшей ночью. Врачам пришлось делать срочную операцию, была совершена трепанация черепа, удалена гематома. Сейчас он в «более-менее стабильном состоянии», переведен в РНПЦ неврологии и нейрохирургии.Вечером 10 августа в больницу скорой медпомощи какие-то люди привезли 32-летнего пострадавшего с травмой правой стопы и ожогом правой голени. Стопу ему частично ампутировали.Пострадавших с осколочными ранениями и повреждениями грудной клетки привозили в военный госпиталь.Медик из 2-й больницы рассказал о пациенте со взрывной травмой грудной клетки, оторванной фалангой пальца и черепно-мозговой травмой. Его привезли в ночь с 9 на 10 августа.Врачи призывают прекратить насилие.

Путь насилия не приемлем для белорусского народа. Об этом говорится в заявлении членов Совета Республики и депутатов Палаты представителей, сообщает БЕЛТА.Парламентарии категорически осуждают попытки немногочисленных ангажированных групп расколоть общество и дестабилизировать обстановку в стране. "Нельзя допустить, чтобы молодежь Беларуси стала разменной монетой в желании раскачать ситуацию. Каждый гражданин обязан соблюдать законы, а государство - обеспечивать правопорядок и спокойствие. Действия правоохранительных органов адекватны провокациям участников несанкционированных акций. Путь насилия не приемлем для белорусского народа", - подчеркивают в парламенте.

Работники Минского электромеханического завода (МЭЗ) устроили забастовку, сообщили издания «Наша Нива», «Sputnik Беларусь», а также Telegram-канал Nexta.По словам корреспондента «Sputnik Беларусь», работники предприятия недовольны тем, что они и их дети пострадали при разгоне протестов. Также они не согласны с результатами выборов президента страны. Однако журналист издания отметил, что, когда он оказался на месте событий, людей во внутреннем дворике завода было немного.Замдиректора предприятия заявил «Sputnik Беларусь», что с работниками провели беседу, а ситуация находится под контролем. В разговоре с ТАСС руководитель предприятия назвал «фейком и вбросом» информацию о забастовке.

На Пушкинской площади Минска ОМОН начал разгонять людей, которые принесли цветы к месту гибели одного из участников акций протеста. Об этом сообщает "Европейское радио для Белоруссии".

https://www.facebook.com/svaboda.org/posts/3508688842488687#w=500

"Ей предоставили охрану" http://www.delfi.ee/article.php?id=90704065

Европейский союз может рассмотреть вопрос введения новых санкций в отношении Белоруссии. Об этом заявил на пресс-конференции в понедельник глава польского МИД Яцек Чапутович, отвечая на вопрос о возможной реакции ЕС на события в республике, пишет ТАСС. По его словам, "все зависит от развития ситуации и действий властей" в Минске. "Санкции будут одной из опций к рассмотрению", - сказал польский министр, выразив надежду, что до такого сценария не дойдет. "Я верю и надеюсь, что власти Белоруссии предпримут шаги и развеют сомнения [относительно справедливости выборов и последующих событий]", - указал Чапутович.Как сообщил министр, он попросил вынести на обсуждение Совета МИД ЕС ситуацию в Белоруссии после выборов.

Турецкие газеты пишут, что Александр Лукашенко улетел из Беларуси в Турцию. Пока никто не подтвердил эту информацию.

Подробный репортаж журналистов издания "Проект" о том, как сейчас живут и бастуют белорусы. https://www.proekt.media/article/reportazh-iz-minska-protesty-belorussia/?fbclid=IwAR3jn68Zd9sOX9wAYEF75PCiMtw9LdjuOSHiVLFMyzzYdPt2yQoHs25X_VU

В Минске активист пытался блокировать синюю ветку метро. "Прекратите калечить и убивать людей", - обратился он к власти. Позже его задержали сотрудники метрополитена. Метро работает в прежнем режиме. https://www.facebook.com/svaboda.org/videos/2695242967414994/#w=267

https://rus.delfi.ee/daily/estonia/v-mid-estonii-byl-vyzvan-posol-belarusi?id=90702683

Стычки с ОМОНом проходят не только в Минске. Например, вчера в Бресте было совсем неспокойно.https://www.facebook.com/tut.by/videos/330660077975410/#w=560

Официальный комментарий по поводу вчерашних протестов. "Накануне 10 августа различные интернет-ресурсы разместили призывы собраться в этот день в центральной части населенных пунктов страны для участия в несанкционированных мероприятиях, - пишет пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.- Министерством внутренних дел в пределах компетенции приняты необходимые меры по охране правопорядка и обеспечению общественной безопасности.В ночь с 10 на 11 августа отмечены очаговые сборы граждан в ряде городов, наиболее массовые – в Минске, Бресте, Могилеве и Новополоцке.Зафиксированы факты открытого противостояния органам правопорядка, многочисленные нападения на сотрудников милиции и повреждения транспортных средств. В результате противоправных действий пострадали 21 сотрудник органов внутренних дел и военнослужащий внутренних войск, пять из них госпитализированы".

Медиаменеджер Дмитрий Навоша так трактует нижеопубликованную запись: "Про заявление Тихановской. Напомню, что вчера Тиахновскую удерживали силой, в заложниках сейчас десятки членов ее команды и ее муж. Лукашенко, Караев, Вакульчик, Равков, Шейман (погоны вокруг диктатора) ведут себя как террористы в самом чистом, словарном смысле этого слова.Но не только у Тихановской есть родные в заложниках – у многих белорусов тоже, арестованы тысячи. А главное, люди понимают, какие репрессии развяжет свихнувшийся диктатор потом – если даже мирным велосипедистам весь август ломали руки, бросали их в изоляторы на 10 суток.Забастовка? Круто, если получится. Забастовку нельзя избить или арестовать.UPD. Мария Колесникова (одна из тех самых трёх девушек) рассказала, что Тихановскую вчера несколько часов держали в ЦИК высокопоставленные силовики и заставили прочитать обращение, которое мы все сегодня увидели", - написал он в Facebook.

Позже в сети появилось второе видео с Тихановской. В ролике оппозиционер призывает "не выходить на площади". При этом она читает обращение с листа и не смотрит в камеру. Эксперты считают, что ее заставили сказать эти слова, иначе в опасности могут оказаться ее близкие. Естественно, точно не известно, где и при каких обстоятельствах был записан этот ролик. Местный активист заверил RusDelfi, что сегодня протестные акции продолжатся.

https://www.facebook.com/oleg.kashin/videos/10158641461088112/#w=560

https://www.facebook.com/evgeny.erlich/videos/3437800549571705/#w=267

Пока не известно, сколько народу согласятся и что из этого получится.

Коллеги из портала "Медуза" собрали последние данные о том, что происходит в Беларуси. "Кандидат в президенты от оппозиции Светлана Тихановская идет в ЦИК, чтобы подать жалобу на официальные результаты голосования. Штаб Тихановской несколько часов не может с ней связаться и объявляет, что ее удерживают в ЦИК. Тихановская выходит из здания, заявляет, что «приняла решение» и уезжает в неизвестном направлении. В Минске и других городах Белоруссии — новые акции протеста. ОМОН применяет светошумовые гранаты и стреляет по людям резиновыми пулями. В Минске протестующие строят баррикады. Происходят столкновения демонстрантов и спецназа. МВД сообщает о гибели в Минске одного из демонстрантов — он якобы пытался бросить в сотрудников милиции «неустановленное взрывное устройство», но оно взорвалось у него в руке (многие в это не верят и считают, что человек погиб от светошумовой гранаты). Новые задержания и новые пострадавшие в столкновениях, их число пока не известно. Власти отпускают российских журналистов из Daily Storm и внештатника RT, связи со спецкором «Медузы» Максимом Солоповым по-прежнему нет. МИД Литвы объявляет, что Тихановская уехала из Белоруссии и находится на литовской территории. Глава МИД Литвы утверждает, что кандидата в президенты семь часов удерживали в ЦИК в Минске. Сама Тихановская пока никаких заявлений не делала. Ее соратники заявляют, что Тихановскую вывезли из страны власти — «у нее не было выбора». Лукашенко проводит совещание по актуальным вопросам развития пищевой промышленности.

http://www.delfi.ee/article.php?id=90700873

”Вы знаете, я думала, что вся эта кампания меня очень сильно закалила и придала мне столько сил, что я выдержу всё.Но, наверное, я так и осталась той слабой женщиной, которой была изначально. Я приняла очень тяжёлое для себя решение. Это решение я приняла абсолютно самостоятельно: ни друзья, ни родные, ни штаб, ни Сергей никоим образом на него просто не могли повлиять.И я знаю, что многие меня поймут, многие меня осудят, а многие и возненавидят. Но, знаете, не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я.Поэтому, люди, берегите себя, пожалуйста — ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Дети — это самое важное, что есть в нашей жизни”, — заявила Тихановская, которая сейчас в Литве.

http://www.delfi.ee/article.php?id=90698395

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