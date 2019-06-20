20.06.2019, 10:16

ОНЛАЙН-БЛОГ | Сегодня президент РФ Владимир Путин проведет прямую линию с народом

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rus.delfi.ee
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ОНЛАЙН-БЛОГ | Сегодня президент РФ Владимир Путин проведет прямую линию с народом
Foto: EPA/Scanpix

Ежегодная специальная программа "Прямая линия с Владимиром Путиным" начнется в 12:00.

Глава российского государства ответит на вопросы об общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также о международной обстановке.

Что важно знать о предстоящем разговоре президента с гражданами — в обзоре РБК.

Вопросы принимают с 8:00 9 июня и до конца самой прямой линии. К утру 19 июня поступило более миллиона вопросов.

  • На динамику поступления обращений влияет жаркая погода, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
  • Больше всего вопросов касаются ЖКХ, малого и среднего бизнеса и образования.
  • Рабочие Белгородского нефтеперерабатывающего завода записали обращение, в котором пожаловались на невыплату зарплат. Против гендиректора предприятия Бориса Майорова уже возбудили уголовное дело. В новом видео сотрудники выступили в защиту руководителя и объяснили, что просили помочь с выплатой задолженности.
  • В Липецкой области записали обращение обманутые дольщики, они рассказали о доме, который не достраивается уже 14 лет. Власти региона заявили, что это последний подобный объект в области из 20.
  • Еще одно обращение обманутых дольщиков поступило из Красноярского края. Следственный комитет начал проверку.

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Прямая линия с Путиным 2019
https://rus.delfi.ee/daily/estonia/rezultaty-oprosa-rusdelfi-o-chem-hoteli-by-sprosit-putina-zhiteli-estonii?id=86589949
А что бы вы спросили у Путина, оказавшись на Прямой линии? Скоро опубликуем результаты нашего опроса среди читателей RusDelfi.
https://rus.delfi.ee/daily/abroad/chto-by-vy-sprosili-u-putina-okazavshis-na-pryamoj-linii-opros-rusdelfi?id=86582453

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