ОНЛАЙН-БЛОГ | Протесты в Беларуси: в центре Минска закрылись станции метро и вновь начались задержания

Протесты в Беларуси

Как сообщает РИА Новости, главы МИД 5 стран Северной Европы и 3 стран Балтии призвали Минск немедленно вступить в политический диалог с оппозицией. Призыв МИД ЭР мы уже публиковали (новость о вызове посла Беларуси).

TUT.By также передает, что пользователи мобильного интернета сообщили о проблемах в его работе.Сложности с доступом к интернету наблюдаются в Минске у всех трех мобильных операторов, работающих в стране.Также сообщается, что мобильный интернет не работает у абонентов в Бресте и Жлобине.Кроме того, по информации канала NEXTA, читатели жалуются, что во всех областных центрах Белоруссии мобильный интернет пропал полностью.

Как сообщает Tut.by, прекращен вход-выход пассажиров со станций метро «Площади Ленина», «Октябрьская», «Купаловская», «Немига», «Фрунзенская», «Молодежная» и «Пушкинская». Поезда на этой станции не останавливаются.

Сотрудники внутренних войск начали задерживать участников акций протеста в центре Минска, сообщает РИА Новости.Корреспондент агентства с места событий сообщает, что задержания проводятся у станции метро «Пушкинская». Солдаты останавливают тех, кто кажется им подозрительными; иногда им приходится бежать за группами молодых людей.

Министр внутренних дел Литвы Рита Тамашюнене заявила, что республика готова предоставить убежище белорусским оппозиционерам, если они об этом попросят. Ее слова передает ТАСС, ссылаясь на сообщение МВД.«Не впервые представители белорусской оппозиции ищут убежища в нашей стране», — говорится в сообщении.Отмечается, что Литва готова предоставлять оппозиционерам убежище до тех пор, пока в Белоруссии не станет безопасно.

Стало известно, какие ранения получили люди во время разгона акций протеста в белорусской столице 9 и 10 августа. TUT.by поговорил с врачами минских больниц. Они признаются, что в шоке от того, что такое происходит в мирное время. По словам врачей, они «никогда с такими ранениями не сталкивались».В 4-й больнице находится пострадавший, у которого пулевое ранение кишки и другие травмы. Врачи извлекли из его тела две резиновые пули (по словам пострадавшего, стреляли с десяти метров). Известно, что мужчине 38 лет, его привезли в ночь с 9 на 10 августа. Сейчас пациент находится в медикаментозной коме на искусственной вентиляции легких.В той же больнице находится 29-летний пациент с открытой черепно-мозговой травмой (предполагается, что попала светошумовая граната). Его привезли минувшей ночью. Врачам пришлось делать срочную операцию, была совершена трепанация черепа, удалена гематома. Сейчас он в «более-менее стабильном состоянии», переведен в РНПЦ неврологии и нейрохирургии.Вечером 10 августа в больницу скорой медпомощи какие-то люди привезли 32-летнего пострадавшего с травмой правой стопы и ожогом правой голени. Стопу ему частично ампутировали.Пострадавших с осколочными ранениями и повреждениями грудной клетки привозили в военный госпиталь.Медик из 2-й больницы рассказал о пациенте со взрывной травмой грудной клетки, оторванной фалангой пальца и черепно-мозговой травмой. Его привезли в ночь с 9 на 10 августа.Врачи призывают прекратить насилие.

Путь насилия не приемлем для белорусского народа. Об этом говорится в заявлении членов Совета Республики и депутатов Палаты представителей, сообщает БЕЛТА.Парламентарии категорически осуждают попытки немногочисленных ангажированных групп расколоть общество и дестабилизировать обстановку в стране. "Нельзя допустить, чтобы молодежь Беларуси стала разменной монетой в желании раскачать ситуацию. Каждый гражданин обязан соблюдать законы, а государство - обеспечивать правопорядок и спокойствие. Действия правоохранительных органов адекватны провокациям участников несанкционированных акций. Путь насилия не приемлем для белорусского народа", - подчеркивают в парламенте.

Работники Минского электромеханического завода (МЭЗ) устроили забастовку, сообщили издания «Наша Нива», «Sputnik Беларусь», а также Telegram-канал Nexta.По словам корреспондента «Sputnik Беларусь», работники предприятия недовольны тем, что они и их дети пострадали при разгоне протестов. Также они не согласны с результатами выборов президента страны. Однако журналист издания отметил, что, когда он оказался на месте событий, людей во внутреннем дворике завода было немного.Замдиректора предприятия заявил «Sputnik Беларусь», что с работниками провели беседу, а ситуация находится под контролем. В разговоре с ТАСС руководитель предприятия назвал «фейком и вбросом» информацию о забастовке.

На Пушкинской площади Минска ОМОН начал разгонять людей, которые принесли цветы к месту гибели одного из участников акций протеста. Об этом сообщает "Европейское радио для Белоруссии".

https://www.facebook.com/svaboda.org/posts/3508688842488687#w=500

"Ей предоставили охрану" http://www.delfi.ee/article.php?id=90704065

Европейский союз может рассмотреть вопрос введения новых санкций в отношении Белоруссии. Об этом заявил на пресс-конференции в понедельник глава польского МИД Яцек Чапутович, отвечая на вопрос о возможной реакции ЕС на события в республике, пишет ТАСС. По его словам, "все зависит от развития ситуации и действий властей" в Минске. "Санкции будут одной из опций к рассмотрению", - сказал польский министр, выразив надежду, что до такого сценария не дойдет. "Я верю и надеюсь, что власти Белоруссии предпримут шаги и развеют сомнения [относительно справедливости выборов и последующих событий]", - указал Чапутович.Как сообщил министр, он попросил вынести на обсуждение Совета МИД ЕС ситуацию в Белоруссии после выборов.

Турецкие газеты пишут, что Александр Лукашенко улетел из Беларуси в Турцию. Пока никто не подтвердил эту информацию.

Подробный репортаж журналистов издания "Проект" о том, как сейчас живут и бастуют белорусы. https://www.proekt.media/article/reportazh-iz-minska-protesty-belorussia/?fbclid=IwAR3jn68Zd9sOX9wAYEF75PCiMtw9LdjuOSHiVLFMyzzYdPt2yQoHs25X_VU

В Минске активист пытался блокировать синюю ветку метро. "Прекратите калечить и убивать людей", - обратился он к власти. Позже его задержали сотрудники метрополитена. Метро работает в прежнем режиме. https://www.facebook.com/svaboda.org/videos/2695242967414994/#w=267

https://rus.delfi.ee/daily/estonia/v-mid-estonii-byl-vyzvan-posol-belarusi?id=90702683

Стычки с ОМОНом проходят не только в Минске. Например, вчера в Бресте было совсем неспокойно.https://www.facebook.com/tut.by/videos/330660077975410/#w=560

Официальный комментарий по поводу вчерашних протестов. "Накануне 10 августа различные интернет-ресурсы разместили призывы собраться в этот день в центральной части населенных пунктов страны для участия в несанкционированных мероприятиях, - пишет пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.- Министерством внутренних дел в пределах компетенции приняты необходимые меры по охране правопорядка и обеспечению общественной безопасности.В ночь с 10 на 11 августа отмечены очаговые сборы граждан в ряде городов, наиболее массовые – в Минске, Бресте, Могилеве и Новополоцке.Зафиксированы факты открытого противостояния органам правопорядка, многочисленные нападения на сотрудников милиции и повреждения транспортных средств. В результате противоправных действий пострадали 21 сотрудник органов внутренних дел и военнослужащий внутренних войск, пять из них госпитализированы".

Медиаменеджер Дмитрий Навоша так трактует нижеопубликованную запись: "Про заявление Тихановской. Напомню, что вчера Тиахновскую удерживали силой, в заложниках сейчас десятки членов ее команды и ее муж. Лукашенко, Караев, Вакульчик, Равков, Шейман (погоны вокруг диктатора) ведут себя как террористы в самом чистом, словарном смысле этого слова.Но не только у Тихановской есть родные в заложниках – у многих белорусов тоже, арестованы тысячи. А главное, люди понимают, какие репрессии развяжет свихнувшийся диктатор потом – если даже мирным велосипедистам весь август ломали руки, бросали их в изоляторы на 10 суток.Забастовка? Круто, если получится. Забастовку нельзя избить или арестовать.UPD. Мария Колесникова (одна из тех самых трёх девушек) рассказала, что Тихановскую вчера несколько часов держали в ЦИК высокопоставленные силовики и заставили прочитать обращение, которое мы все сегодня увидели", - написал он в Facebook.

Позже в сети появилось второе видео с Тихановской. В ролике оппозиционер призывает "не выходить на площади". При этом она читает обращение с листа и не смотрит в камеру. Эксперты считают, что ее заставили сказать эти слова, иначе в опасности могут оказаться ее близкие. Естественно, точно не известно, где и при каких обстоятельствах был записан этот ролик. Местный активист заверил RusDelfi, что сегодня протестные акции продолжатся.

https://www.facebook.com/oleg.kashin/videos/10158641461088112/#w=560

https://www.facebook.com/evgeny.erlich/videos/3437800549571705/#w=267

Пока не известно, сколько народу согласятся и что из этого получится.

Коллеги из портала "Медуза" собрали последние данные о том, что происходит в Беларуси. "Кандидат в президенты от оппозиции Светлана Тихановская идет в ЦИК, чтобы подать жалобу на официальные результаты голосования. Штаб Тихановской несколько часов не может с ней связаться и объявляет, что ее удерживают в ЦИК. Тихановская выходит из здания, заявляет, что «приняла решение» и уезжает в неизвестном направлении. В Минске и других городах Белоруссии — новые акции протеста. ОМОН применяет светошумовые гранаты и стреляет по людям резиновыми пулями. В Минске протестующие строят баррикады. Происходят столкновения демонстрантов и спецназа. МВД сообщает о гибели в Минске одного из демонстрантов — он якобы пытался бросить в сотрудников милиции «неустановленное взрывное устройство», но оно взорвалось у него в руке (многие в это не верят и считают, что человек погиб от светошумовой гранаты). Новые задержания и новые пострадавшие в столкновениях, их число пока не известно. Власти отпускают российских журналистов из Daily Storm и внештатника RT, связи со спецкором «Медузы» Максимом Солоповым по-прежнему нет. МИД Литвы объявляет, что Тихановская уехала из Белоруссии и находится на литовской территории. Глава МИД Литвы утверждает, что кандидата в президенты семь часов удерживали в ЦИК в Минске. Сама Тихановская пока никаких заявлений не делала. Ее соратники заявляют, что Тихановскую вывезли из страны власти — «у нее не было выбора». Лукашенко проводит совещание по актуальным вопросам развития пищевой промышленности.

http://www.delfi.ee/article.php?id=90700873

”Вы знаете, я думала, что вся эта кампания меня очень сильно закалила и придала мне столько сил, что я выдержу всё.Но, наверное, я так и осталась той слабой женщиной, которой была изначально. Я приняла очень тяжёлое для себя решение. Это решение я приняла абсолютно самостоятельно: ни друзья, ни родные, ни штаб, ни Сергей никоим образом на него просто не могли повлиять.И я знаю, что многие меня поймут, многие меня осудят, а многие и возненавидят. Но, знаете, не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я.Поэтому, люди, берегите себя, пожалуйста — ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Дети — это самое важное, что есть в нашей жизни”, — заявила Тихановская, которая сейчас в Литве.

http://www.delfi.ee/article.php?id=90698395

vitali.bestsastnoi@delfi.ee: http://www.delfi.ee/article.php?id=90696713

Всем здравствуйте! Редакция RusDelfi в этом блоге будет сообщать о главных событиях из Беларуси.