ОНЛАЙН-БЛОГ | Протесты в Беларуси: Тихановскую "выгнали" из страны, ночью очередные митинги

Протесты в Беларуси

Официальный комментарий по поводу вчерашних протестов. "Накануне 10 августа различные интернет-ресурсы разместили призывы собраться в этот день в центральной части населенных пунктов страны для участия в несанкционированных мероприятиях, - пишет пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.- Министерством внутренних дел в пределах компетенции приняты необходимые меры по охране правопорядка и обеспечению общественной безопасности.В ночь с 10 на 11 августа отмечены очаговые сборы граждан в ряде городов, наиболее массовые – в Минске, Бресте, Могилеве и Новополоцке.Зафиксированы факты открытого противостояния органам правопорядка, многочисленные нападения на сотрудников милиции и повреждения транспортных средств. В результате противоправных действий пострадали 21 сотрудник органов внутренних дел и военнослужащий внутренних войск, пять из них госпитализированы".

Медиаменеджер Дмитрий Навоша так трактует нижеопубликованную запись: "Про заявление Тихановской. Напомню, что вчера Тиахновскую удерживали силой, в заложниках сейчас десятки членов ее команды и ее муж. Лукашенко, Караев, Вакульчик, Равков, Шейман (погоны вокруг диктатора) ведут себя как террористы в самом чистом, словарном смысле этого слова.Но не только у Тихановской есть родные в заложниках – у многих белорусов тоже, арестованы тысячи. А главное, люди понимают, какие репрессии развяжет свихнувшийся диктатор потом – если даже мирным велосипедистам весь август ломали руки, бросали их в изоляторы на 10 суток.Забастовка? Круто, если получится. Забастовку нельзя избить или арестовать.UPD. Мария Колесникова (одна из тех самых трёх девушек) рассказала, что Тихановскую вчера несколько часов держали в ЦИК высокопоставленные силовики и заставили прочитать обращение, которое мы все сегодня увидели", - написал он в Facebook.

Позже в сети появилось второе видео с Тихановской. В ролике оппозиционер призывает "не выходить на площади". При этом она читает обращение с листа и не смотрит в камеру. Эксперты считают, что ее заставили сказать эти слова, иначе в опасности могут оказаться ее близкие. Естественно, точно не известно, где и при каких обстоятельствах был записан этот ролик. Местный активист заверил RusDelfi, что сегодня протестные акции продолжатся.

https://www.facebook.com/oleg.kashin/videos/10158641461088112/#w=560

https://www.facebook.com/evgeny.erlich/videos/3437800549571705/#w=267

Пока не известно, сколько народу согласятся и что из этого получится.

Коллеги из портала "Медуза" собрали последние данные о том, что происходит в Беларуси. "Кандидат в президенты от оппозиции Светлана Тихановская идет в ЦИК, чтобы подать жалобу на официальные результаты голосования. Штаб Тихановской несколько часов не может с ней связаться и объявляет, что ее удерживают в ЦИК. Тихановская выходит из здания, заявляет, что «приняла решение» и уезжает в неизвестном направлении. В Минске и других городах Белоруссии — новые акции протеста. ОМОН применяет светошумовые гранаты и стреляет по людям резиновыми пулями. В Минске протестующие строят баррикады. Происходят столкновения демонстрантов и спецназа. МВД сообщает о гибели в Минске одного из демонстрантов — он якобы пытался бросить в сотрудников милиции «неустановленное взрывное устройство», но оно взорвалось у него в руке (многие в это не верят и считают, что человек погиб от светошумовой гранаты). Новые задержания и новые пострадавшие в столкновениях, их число пока не известно. Власти отпускают российских журналистов из Daily Storm и внештатника RT, связи со спецкором «Медузы» Максимом Солоповым по-прежнему нет. МИД Литвы объявляет, что Тихановская уехала из Белоруссии и находится на литовской территории. Глава МИД Литвы утверждает, что кандидата в президенты семь часов удерживали в ЦИК в Минске. Сама Тихановская пока никаких заявлений не делала. Ее соратники заявляют, что Тихановскую вывезли из страны власти — «у нее не было выбора». Лукашенко проводит совещание по актуальным вопросам развития пищевой промышленности.

http://www.delfi.ee/article.php?id=90700873

”Вы знаете, я думала, что вся эта кампания меня очень сильно закалила и придала мне столько сил, что я выдержу всё.Но, наверное, я так и осталась той слабой женщиной, которой была изначально. Я приняла очень тяжёлое для себя решение. Это решение я приняла абсолютно самостоятельно: ни друзья, ни родные, ни штаб, ни Сергей никоим образом на него просто не могли повлиять.И я знаю, что многие меня поймут, многие меня осудят, а многие и возненавидят. Но, знаете, не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я.Поэтому, люди, берегите себя, пожалуйста — ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Дети — это самое важное, что есть в нашей жизни”, — заявила Тихановская, которая сейчас в Литве.

http://www.delfi.ee/article.php?id=90698395

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