ОНЛАЙН-БЛОГ | Протесты в Беларуси: иностранную валюту в банках не купить

Вчера по всей Беларуси прошла очередная акция протеста. В Минске, по некоторым оценкам, собралось около 200 тыс. людей. Сегодня, 24 августа с утра стала поступать информация, что иностранную валюту в банках не купить.
Вчера по всей Беларуси прошла очередная акция протеста. В Минске, по некоторым оценкам, собралось около 200 тыс. людей. Сегодня, 24 августа с утра стала поступать информация, что иностранную валюту в банках не купить.
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