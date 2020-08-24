24.08.2020, 10:49

ОНЛАЙН-БЛОГ | Протесты в Беларуси: иностранную валюту в банках не купить

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Minsk 23.08.2020
Minsk 23.08.2020Foto: Erikorrespondent

Вчера по всей Беларуси прошла очередная акция протеста. В Минске, по некоторым оценкам, собралось около 200 тыс. людей. Сегодня, 24 августа с утра стала поступать информация, что иностранную валюту в банках не купить.

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