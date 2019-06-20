ОНЛАЙН-БЛОГ И ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Президент РФ Владимир Путин проводит прямую линию с народом

Глава российского государства ответит на вопросы об общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также о международной обстановке.

Что важно знать о предстоящем разговоре президента с гражданами — в обзоре РБК.

Вопросы принимают с 8:00 9 июня и до конца самой прямой линии. К утру 19 июня поступило более миллиона вопросов.

На динамику поступления обращений влияет жаркая погода, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Больше всего вопросов касаются ЖКХ, малого и среднего бизнеса и образования.

Рабочие Белгородского нефтеперерабатывающего завода записали обращение, в котором пожаловались на невыплату зарплат. Против гендиректора предприятия Бориса Майорова уже возбудили уголовное дело. В новом видео сотрудники выступили в защиту руководителя и объяснили, что просили помочь с выплатой задолженности.

В Липецкой области записали обращение обманутые дольщики, они рассказали о доме, который не достраивается уже 14 лет. Власти региона заявили, что это последний подобный объект в области из 20.

Еще одно обращение обманутых дольщиков поступило из Красноярского края. Следственный комитет начал проверку.

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