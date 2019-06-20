ОНЛАЙН-БЛОГ И ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Президент РФ Владимир Путин проводит прямую линию с народом

Глава российского государства ответит на вопросы об общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также о международной обстановке.
Вопросы принимают с 8:00 9 июня и до конца самой прямой линии. К утру 19 июня поступило более миллиона вопросов.
Прямая линия с Путиным 2019
Минздрав сообщает, что ежегодно строится порядка 320 ФАПов.
ФАП: Фельдшерско-акушерский пункт.
https://twitter.com/StalinGulag/status/1141637703282450433
https://twitter.com/ann_novichkova/status/1141642652338851841
Путин: я слышал, что В ЦЕЛОМ ПО СТРАНЕ зарплаты маленькие.
Путин: конечно, надо развивать систему фельдшеров на селе.
https://twitter.com/MaxAntonov49rus/status/1141642240441430016
https://twitter.com/yakubenko_m/status/1141640273266696193
Путин: действительно, в некоторых регионах есть снижение первичного звена здравоохранения в виде амбулаторных отделений.
Путин: в здравоохранении проблем много. Но отрасль разивается.
Клоунада какая-то.
А вот и бабушка, смелая: есть очереди, ждала три недели.
Даже люди, которые сидят в очереди говорят, что проблем с очередями нет.
В регистратуре Псковской области тоже говорят, что нет проблем с очередями. Ведущий же отмечает, что до включения камер народ был. Все боятся?
Из Псковской области люди жалуются, что не попасть на прием к онкологу.
https://twitter.com/5tv/status/1141639912669818881
Врач уходит от ответа по поводу заработной платы.
В Смоленской области с врачами лучше, чем в Эстонии?
Смоленская область, регистратура: очередей к врачам нет.
https://twitter.com/SasaToff/status/1141638418767720449
https://twitter.com/LexaSandra/status/1141637539616481280
https://twitter.com/Vestifinance/status/1141638443237347330
Обеспечение пенсионеров нормальным доходом - один из приоритетов государства.
Было 33 с небольшим, сейчас 45 000.
Я хочу, чтобы на меня не сердились, когда говорю о средних цифрах. Одно дело в Туве, другое в Москве. В нефтянке - одно, в машиностроении другое.
Путин: рост зарплат есть.
Путин говорит, что Россия столкнулась с проблемой на рынке нефти, металла.
Путин: это действительно так.
Жить стало тяжелее, когда станет легче?
Путин: действительно, в МЧС не самая лучшая ситуация. Люди в погонах получают примерно 43 000. Гражданский персонал - 13-16 тыс. В этом году МЧС будет выделено 4,3 млрд. Зарплата "гражданским" будет повышена до 24 тыс.
Путин: вот, вы говорили о 10 тыс. Это надо проверить.
Пожарный из Калининградской области зарабатывает 12-13 тыс рублей. Когда поднимут? Нам приходится работать на 2-3 работах. Из-за этого рушатся семьи.
Путин отметил, что доходы россиян начали восстанавливаться.
Вопрос. Когда жизнь наладится? Тяжело растить детей на 10 000 руб.
Путин: к сожалению, пришлось пойти на эти меры.
Правительство пошло на повышение НДС с 18 на 20 процентов. А кто будет строить мосты и железные дороги?
Путин заверил, что толк от национальных проектов будет. Конечная их цель, - чтобы поставить экономику на новые рельсы. И на этой базе повысить уровень жизни россиян.
Путин: уровень жизни, уровень доходов, здоровье, ЖКХ.
Путин: в ходе текущей работы понятно, что людей волнует.
1,5 млн обращений на Прямую линию поступило на данный момент.
Владимир Путин входит в зал.
Артем Дзюба: вопросов нет!
http://ok.ru/moskvaputinu
Кстати, вы тоже можете задать вопрос Путину через соцсети: https://vk.com/moskvaputinu
Актер Александр Петров, фигуристка Алина Загитова находятся в зале, где вот-вот начнется пресс-конференция.
https://rus.delfi.ee/daily/estonia/rezultaty-oprosa-rusdelfi-o-chem-hoteli-by-sprosit-putina-zhiteli-estonii?id=86589949
А что бы вы спросили у Путина, оказавшись на Прямой линии? Скоро опубликуем результаты нашего опроса среди читателей RusDelfi.
https://rus.delfi.ee/daily/abroad/chto-by-vy-sprosili-u-putina-okazavshis-na-pryamoj-linii-opros-rusdelfi?id=86582453
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