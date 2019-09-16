Он вернул с того света 20 человек. 43 года назад пловец Шаварш Карапетян совершил свой подвиг

К середине 70-х Карапетян был сильнейшим пловцом Армении. Однако оставшись на Спартакиаде народов СССР за чертой финала, понял: чтобы побеждать на союзном и мировом уровне, придется переквалифицироваться. Так он выбрал подводное плавание, в котором бил мировые рекорды и завоевывал золотые награды. Навык надолго задерживать дыхание и не бояться глубины пригодился Шаваршу в роковой день.

16 сентября он с младшим братом Камо, тоже пловцом, отправились на 20-километровый кросс вокруг Ереванского водохранилища. И под конец забега увидели, как переполненный троллейбус слетает с дамбы и пикирует прямо в ледяную воду.

О том, что произошло в троллейбусе, существует несколько версий: от официальной — сердечный приступ сразил водителя, тот навалился на руль, и многотонное транспортное средство, насмерть сбив пешехода, протаранило ограждение и рухнуло в воду, до почти консирологической, которую приводит в частности журнал Men's Health. Мол, некий бывший заключенный попросил водителя остановиться прямо на дамбе, а получив отказ, ударил того по затылку чем-то вроде монтировки.

Меньше чем за минуту 92 человека ушли на дно и оказались заперты в железной ловушке на десятиметровой глубине. Братья Карапетяны не раздумывая ни секунды, отвязали одну из лодок на берегу и вскоре очутились прямо над местом падения. Старший нырнул в обжигающе-холодную темноту, младший остался в лодке и стал ждать спасенных.

В Ереване вытаскивают ушедший на дно троллейбус Фото: shavarsh.ru

На глубине 10 метров при нулевой видимости Шаварш разбил ногами заднее окно троллейбуса и стал вытаскивать пассажиров по одному. Кто-то был в сознании, кто-то без. В итоге на берегу оказались 46 пассажиров из 92. Увы, к жизни удалось вернуть лишь 20 из них.