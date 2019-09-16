16.09.2019, 13:03

Он вернул с того света 20 человек. 43 года назад пловец Шаварш Карапетян совершил свой подвиг

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Шаварш Карапетян
Шаварш КарапетянФото: shavarsh.ru

16 сентября 1976 года 23-летний пловец Шаварш Карапетян вышел на пробежку по берегу Ереванского водохранилища, стал настоящим героем и едва не лишился жизни.

К середине 70-х Карапетян был сильнейшим пловцом Армении. Однако оставшись на Спартакиаде народов СССР за чертой финала, понял: чтобы побеждать на союзном и мировом уровне, придется переквалифицироваться. Так он выбрал подводное плавание, в котором бил мировые рекорды и завоевывал золотые награды. Навык надолго задерживать дыхание и не бояться глубины пригодился Шаваршу в роковой день.

16 сентября он с младшим братом Камо, тоже пловцом, отправились на 20-километровый кросс вокруг Ереванского водохранилища. И под конец забега увидели, как переполненный троллейбус слетает с дамбы и пикирует прямо в ледяную воду.

О том, что произошло в троллейбусе, существует несколько версий: от официальной — сердечный приступ сразил водителя, тот навалился на руль, и многотонное транспортное средство, насмерть сбив пешехода, протаранило ограждение и рухнуло в воду, до почти консирологической, которую приводит в частности журнал Men's Health. Мол, некий бывший заключенный попросил водителя остановиться прямо на дамбе, а получив отказ, ударил того по затылку чем-то вроде монтировки.

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Меньше чем за минуту 92 человека ушли на дно и оказались заперты в железной ловушке на десятиметровой глубине. Братья Карапетяны не раздумывая ни секунды, отвязали одну из лодок на берегу и вскоре очутились прямо над местом падения. Старший нырнул в обжигающе-холодную темноту, младший остался в лодке и стал ждать спасенных.

В Ереване вытаскивают ушедший на дно троллейбус Фото: shavarsh.ru

На глубине 10 метров при нулевой видимости Шаварш разбил ногами заднее окно троллейбуса и стал вытаскивать пассажиров по одному. Кто-то был в сознании, кто-то без. В итоге на берегу оказались 46 пассажиров из 92. Увы, к жизни удалось вернуть лишь 20 из них.

Под конец спасательная операция выглядела так: Шаварш хватает тело, отталкивается от крыши троллейбуса, Камо ныряет ему навстречу, на глубине метра-полутора подхватывает спасенного и вытаскивает на поверхность. Шаварш выныривает, вдох-выдох-вдох — и снова под воду. Видимость — ноль. Через 20 минут живые в троллейбусе закончились.

В интервью "Советскому спорту" Карапетян вспоминал, как в один из заходов вытащил не тело, а от сиденья троллейбуса. Эта подушка часто снилась ему по ночам, так как, вероятно, стоила кому-то жизни.

Едва не стоила жизни эта спасательная операция и самому Карапетяну. Он серьезно изрезался осколками разбитого окна и заболел тяжелой формой воспаления легких. Полтора месяца в больнице, температура на уровне 40 градусов, спайки в легких, которые не то что плавать, дышать нормально не позволяли. Он пытался вернуться в спорт, и в 1977 году даже установил ещё один мировой рекорд в плавании с аквалангом, но здоровье было подорвано и вскоре Карапетяну пришлось переквалифицироваться в работники юношеской школы.

За свой подвиг Карапетян удостоился медали "За отвагу", а также первым из советских граждан получил орден "Фэйр плей", которым ЮНЕСКО награждает спортсменов, проявивших высочайшее благородство в спорте. Уже после получения Арменией независимости Карапетян стал героем страны. Сейчас он живет в Москве, болеет за российских пловцов и ратует за то, чтобы плавание было частью школьной программы.

— Нет в мире бесстрашного человека, — говорил позже Карапетян. — Бесстрашие появляется с профессионализмом, к бесстрашию приводит опыт. И все равно я боялся, когда поплыл туда и нырнул в первый раз.

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