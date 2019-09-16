Он вернул с того света 20 человек. 43 года назад пловец Шаварш Карапетян совершил свой подвиг

Под конец спасательная операция выглядела так: Шаварш хватает тело, отталкивается от крыши троллейбуса, Камо ныряет ему навстречу, на глубине метра-полутора подхватывает спасенного и вытаскивает на поверхность. Шаварш выныривает, вдох-выдох-вдох — и снова под воду. Видимость — ноль. Через 20 минут живые в троллейбусе закончились.
В интервью "Советскому спорту" Карапетян вспоминал, как в один из заходов вытащил не тело, а от сиденья троллейбуса. Эта подушка часто снилась ему по ночам, так как, вероятно, стоила кому-то жизни.
Едва не стоила жизни эта спасательная операция и самому Карапетяну. Он серьезно изрезался осколками разбитого окна и заболел тяжелой формой воспаления легких. Полтора месяца в больнице, температура на уровне 40 градусов, спайки в легких, которые не то что плавать, дышать нормально не позволяли. Он пытался вернуться в спорт, и в 1977 году даже установил ещё один мировой рекорд в плавании с аквалангом, но здоровье было подорвано и вскоре Карапетяну пришлось переквалифицироваться в работники юношеской школы.
За свой подвиг Карапетян удостоился медали "За отвагу", а также первым из советских граждан получил орден "Фэйр плей", которым ЮНЕСКО награждает спортсменов, проявивших высочайшее благородство в спорте. Уже после получения Арменией независимости Карапетян стал героем страны. Сейчас он живет в Москве, болеет за российских пловцов и ратует за то, чтобы плавание было частью школьной программы.
— Нет в мире бесстрашного человека, — говорил позже Карапетян. — Бесстрашие появляется с профессионализмом, к бесстрашию приводит опыт. И все равно я боялся, когда поплыл туда и нырнул в первый раз.
Меркель поставили диагноз в Германии
У Кокорина появился вариант продолжения карьеры
Чем пахнет у стариков в квартире?
Один из самых страшных советских маньяков был сыном героя