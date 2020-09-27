"Он сам должен был бы уйти в отставку еще два года назад". Лукашенко ответил Макрону на призыв покинуть пост
Президент Белоруссии посоветовал французскому лидеру заняться внутренними делами, передает ТАСС.
Президент Белоруссии посоветовал французскому лидеру заняться внутренними делами, передает ТАСС.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал французскому коллеге Эмманюэлю Макрону заняться внутренними делами Франции в ответ на призыв добровольно покинуть пост. Об этом в воскресенье агентству "БелТА" сообщила пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.
"Как опытный политик — незрелому — хочу посоветовать господину Макрону поменьше смотреть по сторонам и вместо этого заняться, наконец, внутренними делами Франции. Хотя бы начать решать проблемы, которых в стране накопилось немало", — процитировала она слова белорусского лидера.
Лукашенко посоветовал Макрону также покинуть свой пост в ответ на протесты во Франции. "Как президент страны, исходя из принципов самого господина Макрона (заложенных в его заявлении-призыве уйти в отставку) хочу сказать, что сам президент Франции, следуя собственной логике, должен был бы уйти в отставку еще два года назад — когда на улицы Парижа только начали выходить "желтые жилеты". Годы идут, "жилеты" до сих пор на улицах, господин Макрон на удивление тоже до сих пор в должности, а Франция стала страной, где массовые протесты стали привычным явлением", — отметил Лукашенко.
Ранее в воскресенье в интервью французскому изданию Journal du Dimanche Макрон выразил восхищение "мужеством белорусов" и заявил, что Лукашенко следует добровольно покинуть пост.
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