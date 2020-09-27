"Он сам должен был бы уйти в отставку еще два года назад". Лукашенко ответил Макрону на призыв покинуть пост

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал французскому коллеге Эмманюэлю Макрону заняться внутренними делами Франции в ответ на призыв добровольно покинуть пост. Об этом в воскресенье агентству "БелТА" сообщила пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.

"Как опытный политик — незрелому — хочу посоветовать господину Макрону поменьше смотреть по сторонам и вместо этого заняться, наконец, внутренними делами Франции. Хотя бы начать решать проблемы, которых в стране накопилось немало", — процитировала она слова белорусского лидера.

Лукашенко посоветовал Макрону также покинуть свой пост в ответ на протесты во Франции. "Как президент страны, исходя из принципов самого господина Макрона (заложенных в его заявлении-призыве уйти в отставку) хочу сказать, что сам президент Франции, следуя собственной логике, должен был бы уйти в отставку еще два года назад — когда на улицы Парижа только начали выходить "желтые жилеты". Годы идут, "жилеты" до сих пор на улицах, господин Макрон на удивление тоже до сих пор в должности, а Франция стала страной, где массовые протесты стали привычным явлением", — отметил Лукашенко.

Ранее в воскресенье в интервью французскому изданию Journal du Dimanche Макрон выразил восхищение "мужеством белорусов" и заявил, что Лукашенко следует добровольно покинуть пост.