Оксфордский словарь назвал словом 2019 года ”чрезвычайную климатическую ситуацию”

Согласно определению, это ситуация, при которой требуются срочные меры для сокращения или сдерживания изменений климата и предотвращения необратимого ущерба окружающей среде.

В этом году в шорт-листе словаря были и другие словосочетания, связанные с климатическими проблемами: ”climate action” (”борьба с изменением климата”), ”climate crisis” (”климатический кризис”), ”climate denial” (”отрицание изменений климата”), ”eco-anxiety” (”экологическая тревога”), ”ecocide” (”экоцид”), ”extinction” (”вымирание”) и другие.

Ранее составители толкового словаря английского языка Collins English Dictionary объявили словом 2019 года ”climate strike” (”климатическая забастовка”).

The Oxford Word of the Year is … CLIMATE EMERGENCY.



‘Climate emergency’ is defined as ‘a situation in which urgent action is required to reduce or halt climate change and avoid potentially irreversible environmental damage resulting from it.’https://t.co/JLepdcgt0U pic.twitter.com/UKJqpa2KAJ