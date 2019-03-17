”Около ста россиянок каждый день инфицируются ВИЧ”. Во всем мире из-за вируса умирают все реже — но не в России. Почему?

— Последние цифры по смертности в РФ и правда очень волнительны. Рост 10-15% — это, конечно, идет вразрез с тем, что происходит в мире в целом. Если мы посмотрим на проблему глобально, то увидим, что за последние 10 лет смертность от ВИЧ уменьшилась на 40%. Но не в России. И большинство стран Восточной Европы и Центральной Азии имеют такие же тревожные тренды. Причины главным образом в том, что терапия и лечение здесь начинаются слишком поздно. Это связано в том числе с поздней диагностикой, то есть ВИЧ выявляют у людей уже с достаточно серьезным иммунодефицитом.

Мы меряем это по количеству клеток CD4. Так вот, у меня есть российские данные 2016 года о том, что только 35% новых диагнозов — это люди с достаточно большим количеством иммунных клеток: 500 и больше (а норма — от 500 до 1600). Еще треть показывают на анализах меньше 350 клеток, а это уже очень плохо, и оставшиеся — где-то между ними. При этом наука уже доказала: чем раньше начать лечение, тем оно будет более эффективным. ВОЗ сегодня рекомендует назначать терапию в тот же день, как только установили диагноз.

— Что может решить эту проблему? Деньги?

— В России тоже скоро перейдут на рекомендации ВОЗ начинать терапию в день постановки диагноза. Деньги нужны, да. Чтобы увеличивать охват терапией, нужно увеличить бюджет на препараты и при этом приложить все лоббистские усилия, чтобы снизить цены на лекарства. Они и так становятся доступнее, но еще есть с чем работать. Но в то же время нужно бороться против поздней диагностики, а значит — нужно увеличить доступ к сервисам уязвимых групп.

Около ста россиянок каждый день инфицируются ВИЧ. Но если вы секс-работница, то не обратитесь за помощью к врачам, потому что вы вне закона. То же самое — мужчины, которые практикуют секс с мужчинами. Да, по закону их не преследуют, но стигма по отношению к ним огромная. Как и к потребителям наркотиков. В России большой резервуар инфекции ВИЧ именно среди этих уязвимых групп, доступ к лечению у которых очень плохой.

— А где ситуация хуже, чем в России? В Африке?

— На самом деле, я вижу в России большой прогресс. И Минздрав, и Роспотребнадзор — все стали работать интенсивнее. И то, что сегодня в России от 45 до 50% всех тех, кто знает о своем ВИЧ-положительном статусе, получают терапию, это хороший результат. Я знаю, что в ближайших планах вашего Минздрава — увеличивать эту цифру.

Что касается Африки, в большинстве стран там принято правило ”Терапия в день диагноза”. Но есть страны, где это только на бумаге, а на деле с этим проблемы. В США и в странах Западной Европы это совершенно рабочая практика. В начале марта по Африке была опубликована большая научная работа. В исследовании участвовали десятки тысяч человек — и было доказано, что благодаря ранней диагностике и ранней постановке на терапию количество новых инфекций уменьшилось на 30%. Здесь прямая взаимосвязь: чем больше доступа к лечению, тем меньше новых случаев ВИЧ. Российские врачи это прекрасно понимают, но решения принимаются в правительстве. В том числе, исходя из финансовых возможностей.

— В марте жительница Кемеровской области (этот регион занимает первое место по смертности от ВИЧ) была приговорена к году лишения свободы за то, что не сказала партнеру о своем диагнозе. Как вы относитесь к тому, что в России до сих пор действует статья о заражении ВИЧ-инфекцией?

— От имени ООН и от имени мирового научного сообщества заявляю, что мы против этого и мы боремся с этим. Сегодня совершенно ясно: если человек на терапии, он не заразен. А мы стремимся к тому, чтобы все ВИЧ-положительные были на терапии. Получается, что такая статья оскорбляет и нарушает права людей, принимающих терапию.

Мы знаем, что преследование людей за то, что они передают ВИЧ, ни к чему хорошему не приводит, это только увеличивает стигму. В Белоруссии я видел невероятный случай: женщину наказали за то, что она передала ВИЧ своему ребенку. Все это говорит нам: ВИЧ — это проблема не только врачей, это проблема всего общества. И ограничения здесь вовсе не только в бюджетах, это и социальные и культурные ограничения, если угодно.

— Вы говорите, что нужно работать с уязвимыми группами. В России этим занимаются, например, некоммерческие организации, некоторые из которых живут за счет зарубежных денег и получают статус ”иностранных агентов”…