Около 100 000 моряков не могут покинуть суда из-за коронавируса

Около 100 000 моряков по всему миру не могут покинуть суда из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2. Многие из них "вынуждены продлять контракты вместо того, чтобы вернуться к семье и друзьям", заявил представитель профсоюза Verdi Роберт Хенгстер (Robert Hengster) в пятницу, 10 апреля.
Порты по всему миру ввели разнообразные ограничения с целью сдержать распространение инфекции. Среди новых мер — запреты на вход в гавани или обязательный карантин для экипажей. Кроме того, приходится заполнять большое количество формуляров о здоровье команды, отмечает капитан контейнеровоза Essen Express Тобиас Камман (Tobias Kammann).
Многие авиакомпании временно прекратили выполнять рейсы, что создало дополнительные препятствия для моряков. Как правило, в месяц около 100 000 человек сменяют друг друга на бортах судов, однако в свете пандемии COVID-19 экипажи вынуждены оставаться на борту.
Международная палата судоходства обратилась к лидерам стран G20
Международная палата судоходства и международные профильные профсоюзы обратились с совместным письмом к правительствам стран группы G20. Составители документа призвали их обратить внимание на проблему и сделать возможным отпуск моряков на берегу при условии соблюдений всех мер предосторожности, а также обеспечить медицинский осмотр мореплавателей на берегу, поскольку на торговых судах нет врачей. Ротацию экипажей недопустимо откладывать на долгое время из гуманитарных соображений, а также из соображений безопасности и трудового права, подчеркивается в письме.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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