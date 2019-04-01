Оглашен приговор по делу об убийстве брата Ким Чен Ына

Суд в Малайзии на процессе по делу об убийстве Ким Чен Нама — единокровного брата лидера КНДР Ким Чен Ына — приговорил гражданку Вьетнама Доан Тхи Хуонг к трем годам и четырем месяцам лишения свободы. Однако освобождена она будет, по всей видимости, уже в начале мая, так как ей зачтут срок пребывания под стражей, проведенный до вынесения приговора. Хуонг также воспользуется широко применяемой в Малайзии практикой применения УДО, сообщил ее адвокат в понедельник, 1 апреля.

Ранее прокуратура Малайзии смягчила обвинения, выдвинутые против Доан Тхи Хуонг, тем самым открыв путь к более мягкому наказанию. "Это справедливый приговор. Я довольна", — сказала осужденная после обнародования решения суда в Шах-Аламе в окрестностях столицы Малайзии Куала-Лумпура.

Убийство Ким Чен Нама



Хуонг и гражданка Индонезии Сити Айсиа, проходившие по делу об убийстве Ким Чен Нама, находились под стражей с октября 2018 года. Их обвиняли в том, что в феврале 2017 года они в аэропорту Куала-Лумпура убили брата Ким Чен Ына, распылив ему в лицо состав, содержавший VX — фосфороорганическое боевое отравляющее вещество нервнопаралитического действия.