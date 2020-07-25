"Одновременно шокирующе и обыденно": эстоно-американский журналист побывал на первой за последние 20 лет казни в США

По закону, свидетелями федеральных казней могут быть семь журналистов. Членам семей погибших и семье осужденного также разрешается присутствовать на казни. Тарм пишет на юридические темы для Ассошиэйтед Пресс, которому, как крупнейшему информационному агентству в США, всегда дают одно место на всех казнях.

Недавно он стал свидетелем казни 52-летнего Дастина Хонкена. Осужденный был ярким студентом, особенно отличался в математике и химии, но бросил колледж и стал главным торговцем метамфетамином на Среднем Западе в 1990-х годах. В 2005 году он был осужден за убийство пяти человек, включая 10-летнюю и 6-летнюю девочек, в попытке помешать федеральной прокуратуре после того, как его уличили в незаконном обороте наркотиков.

Казнь произошла в одной из крупнейших федеральных тюрем в США, расположенной в Терре-Хот, штат Индиана. Вот что он рассказал о самой казни.

Можете ли вы описать исполнение? У Хонкена были последние слова?

Начало исполнения было немного похоже на начало пьесы. Был даже занавес, блокирующий мой взгляд на камеру смерти, когда я впервые вошел в начале пятого. Через минуту занавес внезапно распахнулся. За ним оказалась была звезда этого шоу: Дастон Хонкен. Он был всего в трех футах. Если бы не стеклянные стены, окружающие крошечную камеру смерти, я мог бы протянуть руку и коснуться стопы Хонкена.

Он уже лежал на спине, привязанный к крестообразной каталке. Над ним был бледно-зеленый лист. Его глаза были широко открыты, и он смотрел прямо вверх. Он мог бы повернуть голову, чтобы посмотреть туда, где стоял я и шесть других журналистов, смотрящих на него сквозь стекло. Но его глаза не отрывались от точки на потолке.

Хирургическая маска лежала за его головой. Должно быть, он носил его по дороге к смерти. Трудно представить, что его самой большой проблемой в этот момент была заражение коронавирусом. Мы, журналисты, должны были носить маски в течение всего времени пребывания на территории тюрьмы.

Над Хонкеном стоял высокий серьезный мужчина в черном костюме и галстуке. Он также носил черные кожаные перчатки. Он внезапно повернулся к человеку в сером костюме, стоящему у двери камеры смерти. Человек в черном костюме сказал человеку в сером костюме низким монотонным голосом: ”Есть ли какая-то причина, по которой казнь заключенного Хонкена не может продолжаться?”