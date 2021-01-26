Один из разработчиков ”Новичка” анонсировал выпуск лекарства от COVID-19

Лекарство создано на основе препарата ”Диуцифон”, синтезированного в СССР в 1967 году и предназначенного для лечения проказы. Новый препарат получил название ”Иммофон”. В нем соединены зарубежное противовирусное средство ”Дапсон” и две молекулы метилурацила — они необходимы для активизации обмена веществ в тканях и стимулирования процесса регенерации.

”Оно [средство] работает против вирусных заболеваний, великолепно восстанавливает клетки после работы своей иммунной системы, то есть ликвидирует цитокиновый шторм (когда иммунитет начинает уничтожать свой организм. — РБК), который, по мнению многих специалистов, является одной из причин смертности от COVID-19”, — сказал Ринк.

Новое средство также может применяться для лечения красной волчанки, склеродермии, ревматоидного артрита, псориаза, аллергии и лейкозов, заболеваний легких.

На данный момент препарат испытали около 700 пожилых добровольцев, сообщил Ринк. ”Не было ни одной тяжелой стадии и ни одной смерти после заражения”, — отметил он.

Правительство РФ включило вакцины и препараты против коронавируса в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), в том числе фавипиравир, левилимаб и олокизумаб. ”Авифавир” и ”Арепливир” созданы на основе вещества — фавипиравира, применяемого для лечения гриппа.”Авифавир”, одобренный Минздравом в конце мая, стал первым препаратом в стране, разрешенным для лечения COVID-19.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!