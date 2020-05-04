"Очень хочется назад, в свой перевязочный кабинет". Как белорусские медики переживают пандемию без объявленного карантина

— А сейчас я просто санитарка. Мы теперь все под одной гребенкой — в терапии. И все впряглись в ”это”. Тяжело. Очень хочется назад, в свой перевязочный кабинет. Но я понимаю, что это случится нескоро. И терплю, как и все остальные. Сейчас всем медикам нелегко.
Наталья признается, что в спецзащите убирать трудно:
— От масок и защиты уже началось раздражение. И его ничем невозможно снять. На тебе маска, костюм, защитный шлем. Или ”забрало”, как мы шутим. Дышать трудно. Пока уберешь в палате, вся мокрая. Выходишь в ”чистую зону” и стоишь несколько минут, чтобы немножко остыть.
Наталья Суворова горячо благодарит волонтеров, которые обеспечивают медиков горячими обедами.
— Спасибо большое, все очень вкусно! Дома-то готовить некогда. Первое время приходили — и трупами ложились! Поэтому когда тут думать про ссобойки на работу? А так идешь на смену — и у тебя голова не болит хотя бы об этом.
К утру понедельника 4 мая в Белоруссии более 16 000 зараженных коронавирусом. 99 человек с этим диагнозом погибли, согласно официальной статистике.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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