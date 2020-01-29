ОБЗОР | Что нужно знать о новом коронавирусе из Китая

Вспышка неизвестного ранее вируса, вызывающего тяжелую пневмонию, началась в КНР еще в конце 2019 года. Основные факты об этом заболевании и об исходящей от него опасности приводит DW.
Кроме того, случаи заболевания подтверждены в Гонконге, Макао, на Тайване, а также в Австралии, Вьетнаме, Канаде, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Южной Корее и Японии. Заражения выявлены и в странах ЕС — Германии и Франции.
Эксперты прогнозируют, что ситуация окажет неблагоприятное влияние на развитие китайской экономики. Они подчеркивают, что эпидемия, вызванная вирусом 2019-nCoV, произошла в самое неблагоприятное время — в период, когда миллионы жителей Китая традиционно отправляются в путешествия по стране и за рубеж в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.
Как передается вирус?
Власти КНР подтвердили, что коронавирус нового типа способен передаваться в том числе от человека к человеку. Пока, однако, не выявлено никаких доказательств заражения воздушно-капельным путем. Между тем основным путем передачи вируса по-прежнему считается инфицирование от животных.
Первые случаи заражения были связаны с оптовым рынком морепродуктов в городе Ухань. По информации ряда СМИ, до его закрытия 1 января на этом рынке продавались не только морские млекопитающие, но и летучие мыши, куры, кролики и змеи.
Один из этих видов, скорее всего, и стал источником заражения: вирус либо передался как зооноз — инфекционное заболевание, передающееся при прямом контакте между животным и человеком, — либо просто воздушным путем, как многие микробы. Кроме того, зоонозы также могут передаваться через продукты питания, к примеру, вследствие употребления продуктов животного происхождения. При недостаточной термической обработке эти продукты могут стать источником инфекции.
Что известно о новом вирусе?
О самом вирусе известно, что он относится к группе коронавирусов и провоцирует у инфицированных им людей развитие пневмонии. Коронавирусы известны с 1960-х годов: их название происходит от выступающей, коронообразной белковой структуры вирусной оболочки. Обычно подобные инфекции не представляют для человека серьезной угрозы.
Симптомы коронарвируса 2019-nCoV напоминают признаки заражения простудой или гриппом. Это общее недомогание, головные боли, кашель и повышенная температура. Инкубационный период составляет от одного до 14 дней. В течение этого времени возможно заражение вирусом.
При этом, однако, коронавирусы коварны и обладают крайне высокой способностью приспосабливаться. На практике это означает, что им несложно преодолеть межвидовые барьеры и заразить представителей любых видов. А это может привести к более тяжелому течению заболевания — с одышкой и пневмонией, которые могут привести к смертельному исходу.
Ученые установили, что новый коронавирус является разновидностью вируса SARS, который тоже появился в Китае и в 2002-2003 годах вызвал пандемию, приведшую к смерти около 1000 человек.
Есть ли причины для беспокойства?
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее отказалась объявлять в связи с новым коронавирусом чрезвычайное положение. В ВОЗ объяснили свое решение малым числом случаев заболевания за пределами Китая.
Власти Китая тем временем расширяют меры по борьбе с распространением вируса. С 26 января запрещена торговля дикими животными, а на все скотоводческие фермы наложен карантин. Парки развлечений "Диснейленд" в Шанхае и Гонконге приостановили работу. Пекин также ограничил транспортное сообщение с рядом мегаполисов, фактически поместив под карантин более 56 млн человек.
Кроме того, в аэропортах по всему миру усилен контроль за авиарейсами, прибывающими из Китая, а также Таиланда. Отдельные страны, такие как США, уже организовали эвакуацию своих граждан из Китая в связи с эпидемией. Аналогичные меры готовят также Франция, Германия и Нидерланды. Посольство Украины в Китае также рекомендует украинцам покинуть страну.
Впрочем, пока эксперты не видят опасности глобального распространения нового вируса. Йонас Шмидт-Каназит, врач-вирусолог из немецкого Института Бернхарда Нохта, пока не видит необходимости в введении в Германии особых мер. "В данный момент опасность заразиться вирусом действительно невелика", — подчеркивает эксперт.
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