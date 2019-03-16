Обвиняемый в стрельбе в мечетях в Новой Зеландии предстал перед судом

Главным подозреваемым по делу о двойном теракте в мечетях новозеландского города Крайстчёрч, унесшем жизни 49 человек, считается 28-летний австралиец Брентон Таррант. В субботу, 16 марта, в окружном суде города Крайстчёрч состоялось первое слушание по его делу.

Двое вооруженных охранников ввели Тарранта в наручниках в здание суда, после чего судья Пол Келлар зачитал ему обвинение в убийстве.

Как сообщает газета The New Zealand Herald, Таррант "не показал раскаяния и во время фотосъемки демонстрировал нацистские жесты". Непосредственно после этого обвиняемого вывели из зала слушаний без выступления его адвоката.

Заседание продлилось всего около минуты. Следующее слушание дела запланировано на 5 апреля.

Полиция призывает людей сохранять бдительность



Комиссар полиции Майк Буш, занимающийся расследованием вооруженного нападения на мусульман во время пятничной молитвы, заявил, что на данный момент полиция не видит угрозы новых терактов, однако рекомендует людям сохранять бдительность.

Отвечая на вопрос журналистов о том, виновен ли один и тот же человек в обоих терактах, Буш отметил, что не может вдаваться в детали. "Однако полиция не обладает никакими сведениями, противоречащими такому предположению ", — добавил он.

При этом полиция продолжает заниматься выяснением того, причастны ли к терактам двое других подозреваемых, задержанных после стрельбы в мечетях.

Жертвы теракта в городе Крайстчёрч



По официальным данным, в результате теракта 15 марта погибли 49 человек. 41 из них убиты в мечети Масджид-ан-Нур в центре Крайстчёрча, еще семь — в мечети на авеню Линвуд, причем три жертвы были застрелены вне здания. Еще один пострадавший скончался в больнице. Ранения получили 48 человек. Обе мечети находятся на расстоянии примерно пяти километров друг от друга.