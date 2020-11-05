Обвиненный в военных преступлениях президент Косово Хашим Тачи подал в отставку

Специальный трибунал в Гааге по расследованию военных преступлений в Косово в конце июня обвинил Тачи и еще 9 человек в совершении преступлений против человечности и военных преступлениях, включая убийства, насильственное исчезновение, преследование и пытки. Тачи отвергает все обвинения.

Председатель Демократической партии Косово Кадри Весели несколькими часами ранее сообщил, что обвинения предъявлены и ему. Весели намерен добровольно отправиться в Гаагу, чтобы ответить на них, следует из заявления на сайте партии.

Война в Косово унесла свыше 10 000 жизней

Хашим Тачи являлся одним из основателей Армии освобождения Косово (АОК), действовавшей в период войны за независимость края от Сербии. С 2000 года - председатель Демократической партии Косово, в прошлом политического крыла АОК. В 2008-2014 годах - премьер-министр республики, затем возглавлял министерство иностранных дел, а в начале 2016-го был избран президентом Косово.

В результате войны в Косово 1998-1999 годов погибло более 10 000 человек, 1641 человек до сих пор числятся пропавшими без вести. Вооруженный конфликт закончился после воздушных ударов НАТО по Сербии, продолжавшихся 78 дней. В 2008 году Косово откололось от Сербии и в одностороннем порядке провозгласило независимость от Белграда. Однако Сербия, наряду с Россией и рядом других стран, по-прежнему не признают независимости Косово.