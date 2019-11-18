ОБСЕ: Парламентские выборы в Беларуси не соответствовали международным стандартам

"Основные свободы не соблюдались, а объективность избирательного процесса не была должным образом гарантирована на досрочных парламентских выборах в Беларуси, несмотря на увеличение числа зарегистрированных кандидатов", — к такому заключению пришли международные наблюдатели в своем предварительном заявлении по итогам парламентских выборов в Беларуси, прошедших в воскресение, 17 ноября.

Специальный координатор ОБСЕ Маргарета Седерфельд в понедельник, 18 ноября, в Минске заявила, что выборы прошли в спокойной обстановке, но не соответствовали важным международным стандартам демократических выборов. По ее словам, наблюдатели отметили общее пренебрежение основополагающими свободами самовыражения, собраний и ассоциаций. К тому же большое число кандидатов подали заявки на участие в выборах, но их участие ограничили.

Эти выборы, по мнению представителя ОБСЕ, продемонстрировали "полное отсутствие соблюдения демократических обязательств". "В государстве, где полномочия и независимость парламента ограничены, а основополагающие свободы как избирателей, так и кандидатов ущемляют, существует опасность превращения парламентских выборов в формальность", — подчеркнула Седерфельд.

Представители ОБСЕ в очередной раз пришли к выводу, что правовая базаБеларуси не гарантирует демократические выборы. По мнению наблюдателей, после прошлых выборов были приняты определенные усилия по изменению избирательного законодательства, но никаких конкретных шагов белорусская власть не сделала.

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