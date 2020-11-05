ОБСЕ и Британия требуют провести новые президентские выборы в Беларуси

Глава МИД Британии Доминик Рааб обратился к Беларуси с призывом соблюдать рекомендации ОБСЕ по проведению новых выборов. Об этом он написал в своем Twitter.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призывает власти Беларуси провести новые выборы президента, соответствующие международным стандартам. Результаты голосования 9 августа следует аннулировать в силу "нарушений на всех стадиях" избирательного процесса, отмечается в докладе ОБСЕ, представленном на заседании организации в четверг, 5 ноября. Кроме того, составители документа осудили пытки и "массовые и систематические" нарушения прав человека в республике.
По словам британского министра, доклад представляет ”серьезное обвинение” в адрес режима президента Беларуси Александра Лукашенко.
”Важно, чтобы эти рекомендации были выполнены и были проведены новые выборы. Будем и далее поддерживать белорусский народ”, — написал Рааб.
9 августа в Беларуси прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.
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