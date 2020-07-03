03.07.2020, 08:45

Община евреев Литвы попросила Путина ”не опекать евреев задним числом”

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Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.
Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.Foto: Karli Saul

Еврейская община Литвы ответила на статью президента России Владимира Путина об истории Второй мировой войны. В комментарии общины евреев говорится, что статья Путина лживая, а ее цель — умалить значение преступлений, совершенных советской властью, сообщает Новая газета.

Председатель Общины евреев Литвы Фаина Куклянски и депутат Эмануэлис Зингерис в общем комментарии подчеркнули, что после оккупации Литвы СССР именно литовские евреи претерпели больше всего гонений, немалая их часть была сослана в Сибирь.

”Хорошо обдуманная ложь господина Путина о советской оккупации нужна только для достижения нынешних имперских целей недемократической России. Мы, потомки литовских евреев, против такой фальсификации истории порабощения нашей независимой Литвы”, — говорится в комментарии.

Представители общины евреев напомнили о массовых репрессиях во время первой оккупации, когда пострадали народы оккупированных СССР стран, в особенности евреи, а также о борьбе коммунистов против сионизма.

”Господин президент Российской Федерации! От имени группы граждан Литвы, которая больше всего пострадала в результате первой советской оккупации просим Вас "не опекать" задним числом евреев Европы. Приход сталинской армии в страны Балтии, создание марионеточного советского правительства тогда стало концом свободной истории народов всего региона”, — говорится в комментарии.

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