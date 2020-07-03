Община евреев Литвы попросила Путина ”не опекать евреев задним числом”

Председатель Общины евреев Литвы Фаина Куклянски и депутат Эмануэлис Зингерис в общем комментарии подчеркнули, что после оккупации Литвы СССР именно литовские евреи претерпели больше всего гонений, немалая их часть была сослана в Сибирь.

”Хорошо обдуманная ложь господина Путина о советской оккупации нужна только для достижения нынешних имперских целей недемократической России. Мы, потомки литовских евреев, против такой фальсификации истории порабощения нашей независимой Литвы”, — говорится в комментарии.

Представители общины евреев напомнили о массовых репрессиях во время первой оккупации, когда пострадали народы оккупированных СССР стран, в особенности евреи, а также о борьбе коммунистов против сионизма.

”Господин президент Российской Федерации! От имени группы граждан Литвы, которая больше всего пострадала в результате первой советской оккупации просим Вас "не опекать" задним числом евреев Европы. Приход сталинской армии в страны Балтии, создание марионеточного советского правительства тогда стало концом свободной истории народов всего региона”, — говорится в комментарии.