Общеевропейское исследование: детская смертность от коронавируса ”крайне низка”

Группа исследователей во главе с экспертами из Великобритании, Австрии и Испании изучила истории болезни почти 600 детей в возрасте до 18 лет, инфицированных новым коронавирусом, и обнаружила, что только у четверти из них были предшествующие заражению проблемы со здоровьем.

Это резко контрастирует со статистикой по взрослым пациентам, подавляющее большинство которых уже имело хронические заболевания. Учёные определили, что более 60% заражённых COVID-19 детей нуждались в стационарном лечении, 8% — в интенсивной терапии. Из 582 детей умерло четверо.

С другой стороны, у более чем 90 детей, или 16%, вообще не проявлялись симптомы.

Марк Тебрюгге, учёный лондонского Института детского здоровья Грейт Ормонд Стрит, отметил, что, хотя эти результаты не следует экстраполировать на население в целом, они, тем не менее, обнадёживают.

”Смертность в этой возрастной группе оказалась очень низкой, и, вероятно, этот показатель будет существенно снижаться, поскольку многие дети, переносящие болезнь в лёгкой форме, не обращаются за медицинской помощью, и, следовательно, не могут быть включены в статистику”, — сказал он.

”В целом, подавляющее большинство детей и молодых людей переносят болезнь в лёгкой форме”, — добавил Тебрюгге, ведущий автор исследования, опубликованного в журнале ”Ланцет: здоровье детей и подростков”.

”Тем не менее, у существенного количества детей развивается тяжёлая форма заболевания, они нуждаются в интенсивной терапии, и это следует учитывать при планировании и расставлении приоритетов распределения ресурсов здравоохранения в ходе пандемии”.

Наиболее распространённым симптомом у отмеченных в исследовании детей был жар (65%), сопровождаемый инфекцией верхних дыхательных путей (54%). У 25% была пневмония.

Возраст, как известно, является ключевым фактором риска для пациентов с COVID-19, и дети с самого начала пандемии страдали от вируса гораздо реже, чем взрослые.

Однако исследование выявило и небольшое количество детей, имевших в дополнение к COVID-19 прочие респираторные заболевания, и эти дети более чем в три раза чаще нуждались в интенсивной терапии, чем те, у кого был только COVID-19.