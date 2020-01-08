Обозреватель: Даже Россия неспособна воевать против США. Иран тем более

"В связи с тем, что происходит между США и Ираном, одно можно сказать с уверенностью. Мировой войны не будет. Популярные в фб сравнения гибели Сулеймани с гибелью Франца Фердинанда не имеют под собой оснований", - пишет Травин.

Далее экономист отвергает все аналогии с событиями 1914 года в Сараево, где местный студент Гаврила Принцип убил австро-венгерского эрцгерцога.

"Сегодня же все наоборот: великая держава убила крупного представителя сравнительно малой страны. И у этой страны нет сил начать мировую войну. Такую войну против США даже Россия начать неспособна. А Китай, который в принципе способен, делать этой сейчас не будет", - считает он.

Иранский генерал Касем Сулеймани был убит в ночь на 3 января по приказу президента США Дональда Трампа в результате американского ракетного удара по колонне автомобилей вблизи международного аэропорта Багдада. Вместе с генералом погибли несколько видных иракских политиков и военачальников. Сулеймани возглавлял элитное подразделение "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которое осуществляет военные и тайные операции за пределами Ирана.