Смотрите по интерактивной карте, сколько больных коронавирусом в странах мира. Данные по заболеваемости и смертности приведены по состоянию на 23:45 5 июня.
06.06.2020, 10:10
ОБНОВЛЯЕМАЯ КАРТА И ГРАФИКИ | В мире уже почти 7 миллионов больных коронавирусом! Смотрите статистику по странам мира
Графики (заболеваемость и смертность) по данным Всемирной организации здравоохранения.
Немного статистики
Рубеж в 100 000 инфицированных перешагнули 14 стран: США, Бразилия, Россия, Испания, Великобритания, Италия, Франция, Германия, Турция, Иран, Индия, Перу, Чили и Мексика.
Свыше 10 000 заболевших выявлено в 55 государствах.
Инфицированные обнаружены в 213 странах и территориях
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
Выпадала розетка: Муж придумал, как закрепить ее без саморезов
Зачем добавлять соль в воду для мытья полов
В ботаническом саду имени Гришко зацвели пионы
Почему чеки, ни в коем случае, нельзя оставлять на кассе