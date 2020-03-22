Число стран, где распространяется новый китайский коронавирус и число заболевших постоянно растет. Посмотрите на обновляемую ежедневно интерактивную карту - где и сколько зарегистрировано заразившихся.
ОБНОВЛЯЕМАЯ КАРТА И ГРАФИКИ | Смотрите, сколько людей болеет коронавирусом в Эстонии и мире!
Посмотрите на рост числа больных в Эстонии по данным Департамента здоровья:
Новые данные Всемирной организации здравоохранения по числу заразившихся и летальным исходам (по состоянию на 22 марта в 21.45):
Немного статистики
- Число заразившихся превысило порог в 10 000 человек в семи странах: Китай, Италия, Испания, Германия, Иран, США и Франция.
- Свыше 1000 больных зарегистрировано в 22 странах
- В Эстонии насчитывается 326 больных, в Латвии — 139, в Литве — 129, Финляндии — 626, России — 367.
- Инфицированные выявлены в 190 странах и территориях, из них в 16 — в количестве одного человека. Плюс лайнер Diamond Princess, на борту которого из 712 заболевших 8 уже умерли, а 567 выздоровели.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
<
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Российский врач назвал еще одно средство защиты от коронавируса
Какой орган поражает коронавирус: после вскрытия все стало ясно
Почему Белоруссия не закрывается от COVID-19: вот вам и правда
В геноме коронавируса нашли первую крупную мутацию