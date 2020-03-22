ОБНОВЛЯЕМАЯ КАРТА И ГРАФИКИ | Смотрите, сколько людей болеет коронавирусом в Эстонии и мире!

Посмотрите на рост числа больных в Эстонии по данным Департамента здоровья:

Новые данные Всемирной организации здравоохранения по числу заразившихся и летальным исходам (по состоянию на 22 марта в 21.45):

Немного статистики

- Число заразившихся превысило порог в 10 000 человек в семи странах: Китай, Италия, Испания, Германия, Иран, США и Франция.

- Свыше 1000 больных зарегистрировано в 22 странах

- В Эстонии насчитывается 326 больных, в Латвии — 139, в Литве — 129, Финляндии — 626, России — 367.

- Инфицированные выявлены в 190 странах и территориях, из них в 16 — в количестве одного человека. Плюс лайнер Diamond Princess, на борту которого из 712 заболевших 8 уже умерли, а 567 выздоровели.

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Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!