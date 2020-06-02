Смотрите по интерактивной карте, сколько больных коронавирусом в странах мира. Данные по заболеваемости и смертности приведены по состоянию на 16.00 вторника, 2 июня.
02.06.2020, 16:20
ОБНОВЛЯЕМАЯ КАРТА И ГРАФИКИ | Смотрите, сколько больных коронавирусом по странам мира
Графики (заболеваемость и смертность) по данным Всемирной организации здравоохранения.
Немного статистики
Рубеж в 100 000 инфицированных перешагнули 13 стран: США, Бразилия, Россия, Испания, Великобритания, Италия, Франция, Германия, Турция, Иран, Индия, Перу и Чили.
Свыше 10 000 заболевших выявлено в 55 государствах.
Инфицированные обнаружены в 213 странах и территориях
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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